Tim Prica: ”Jag är inte nöjd någonstans”

Speltiden för Tim Prica har varit sparsam den här säsongen.

En flytt bort från IFK Norrköping är inte uteslutet för anfallaren.

– Det är klart: som spelare vill du spela. Det jobbar alla efter, säger han till NT.

Foto: Bildbyrån

Tim Prica har fått agera andrafiol till självklare Christoffer Nyman den här säsongen.

Anfallaren har gjort 22 framträdanden i allsvenskan, men bara sex från start och situationen är han inte nöjd över.

– Jag är inte nöjd någonstans, är man i min sits hoppas jag att man inte är det. Det är helt enkelt inte bra nog, säger han till NT.

Samtidigt medger han att han och tränare Martin Falk har en bra dialog.

– Jo, Martin och jag har bra dialog. Vi snackar. Jag är inte en dum människa, jag vet ju vem jag har att konkurrera (Christoffer Nyman) med. För Martin känner jag bara positivt, det är absolut inga konstigheter

Anfallaren utesluter inte heller att det kan bli en flytt från Peking efter säsongen.

– Vi har fyra matcher kvar, nu tänker jag inte så mycket på det. Men det är klart: som spelare vill du spela. Det jobbar alla efter.

FotbollDirekt kunde för några veckor sedan att det funnits flera klubbar som visat intresse för Prica. Bland annat norska Vålerengen.

Pricas kontrakt med IFK Norrköping sträcker sig över säsongen 2027.