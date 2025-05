Tinnerholms ord till MFF-supportrarna: ”Ni är som en familj”

För ett par dagar sedan meddelade Anton Tinnerholm att han avslutar sin karriär.

Under måndagen tackades han av på Eleda stadions innerplan.

– Det är svårt att få till ord här men… Sedan den första dagen jag kom förstod jag var det innebar att vara Malmö, säger han via Max-sändningen.

Anton Tinnerholm vände hem till Malmö FF inför säsongen 2023, men stora skadeproblem har satt stopp för ytterbacken.

Under fredagen stod det klart att 34-åringen lägger skorna på hyllan.



Totalt under sin karriär noterades Tinnerholm för 146 matcher med Malmö FF och han har varit med och vunnit fem SM-guld med klubben.



I pausen under måndagens match mellan MFF och Brommapojkarna tackades Tinnerholm av på Eleda Stadions innerplan.



När han fick en mikrofon i sin hand var det en berörd person som gjorde det, och sade:



– Wow, wow. Det är svårt att få till ord här men… Sedan den första dagen jag kom förstod jag var det innebar att vara Malmö. Det handlar om att vinna och när man har vunnit, då skulle man vinna igen. Jag älskar det, allt vi gjorde var att vinna. Men, ju mer tid jag spenderade med er och i Malmö stad förstod jag att ni är så mycket mer, säger Tinnerholm på Eleda stadions innerplan och fortsätter:



– Ni är som en familj, en gemenskap som tar hand om varandra i med och motgång, i alla tider. Glöm aldrig bort att ta hand om varandra, ni gör samhället och Malmö till en bättre plats. Tack, nu är jag tillsammans med er, tack, avslutar 34-åringen.



Matchen mellan Malmö FF och Brommapojkarna pågår, följ den här!