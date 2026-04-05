Tobias Sana förklarar bråket: ”Därför jag flippar”

Öis kryssade mot MFF i den allsvenska premiären.

Efter slutsignal hamnade flera spelare i luven på varandra – däribland Tobias Sana och Colin Rösler.

– Jag var inte förbannad, säger Sana till TV4 efter matchen.

Efter 17 år var Örgryte IS tillbaka i allsvenskan. I premiären ställdes Öis mot Malmö FF hemma på Gamla Ullevi. När slutvisslan ljöd stod det 1–1 på resultattavlan och strax efteråt rök flera spelare ihop med varandra. Öis-yttern Tobias Sana såg märkbart upprörd och avlägsnades från bråket av MFF-kaptenen Pontus Jansson.

Sana gav senare sin syn på konfrontationen.

– Jag var inte förbannad. Jag ville bara ta bort mina gamla lagkamrater, som jag har spelat med. Sedan den där (Colin) Rösler, säger Sana till TV4 och fortsätter:

– Jag vet inte vad som har hänt med honom. Han vill spela över. Det är därför jag flippar. Jag ville bara ta bort ”AC” (Anders Christiansen) och dem, då mina lagkamrater ville bråka med honom. Jag och ”Ponne” (Pontus Jansson) känner varandra. Det är ingenting.

Röslers svar

Rösler är oförstående till Sanas ord.

– Jag har precis fått höra att Sana varit ute i media och pratat. Men jag har ingen aning om vad han pratar om, för jag var aldrig ens nära honom, säger MFF-backen till Fotbollskanalen och fortsätter:

– Jag ser kanske ut som vissa andra, men jag vet inte ens vem han menar. Det är intressant och överraskande.

Örgryte ställs härnäst mot de regerande mästarna Mjällby.