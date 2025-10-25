Tokmac Nguen: ”Tackat nej till väldigt mycket pengar”

STOCKHOLM. Tokmac Nguen har två matcher kvar på kontraktet i Djurgården.

Inte mycket har talat för en förlängning för stjärnan som har intresse på sig från pengastinna ligor.

För FD berättar norrmannen dock att han värdesätter annat än ekonomi när han väljer sin framtid som spelare.

– Jag har tackat nej till väldigt mycket pengar för att det inte kändes rätt. Allt handlar inte om pengar, säger Nguen.



Foto: Bildbyrån

Ett mål och en assist i 6-2-segern mot IFK Värnamo under lördagen. Tokmac Nguen svarade för en fin prestation i näst sista hemmatchen för säsongen.

Härnäst väntar Blåvitt om en vecka på 3Arena – vilket kan vara norrmannens avskedsföreställning inför hemmapubliken. Det tvååriga kontrakt som stjärnan tecknade inför förra säsongen löper nämligen ut i december och redan i slutet av sommarfönstret var han nära en flytt till såväl Cypern som Saudiarabien. FD kunde avslöja att Al-Najma var högaktuellt.

Nguen säger nu så här om sin ovissa framtid:

– Vi får se. Jag vill avsluta bra här, sedan får vi se vad som händer, vad som sker. Jag har alltid sagt att jag är öppen för att stanna, att det är aktuellt, men det är många saker som ska klaffa.

Du är i en ålder (32) där du kan vilja säkra framtiden ekonomiskt och då finns andra ligor och länder som betalar mer än Djurgården?

– Så är det, men jag har också tackat nej till kontrakt med väldigt mycket pengar för att det inte kändes rätt. Så allt handlar inte om pengar, säger Nguen till FD.

Vad har du tackat nej till?

– Till kontrakt som andra hade tackat ja till… men för mig kändes det inte rätt och då är det inte det.

”Du är inte personen som jag ska snacka med om det”

Norrmannen som kom till Djurgården från ungerska storklubben Ferencváros i slutet av mars 2024 vet själv inte när han tar beslut om sin framtid, huruvida han väljer att stanna eller lämna Djurgården.

– Nej. Bosse (sportchef Andersson) vet vad jag vill och jag vet vad Djurgården vill, men nu fokuserar vi på matcherna som är kvar och så sätter vi oss ner efter det.

Vad vill du?

(Nguen tittar leendes utan att säga något)

Är det hemligt?

– Nej, det är inte hemligt men du är inte personen som jag ska snacka med om det. Det är flera parter inblandade så vi får se vad som händer, avslutar Nguen.