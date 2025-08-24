TRE PUNKTER: ”Förstår inte Honkavaara här”

STOCKHOLM. Djurgården besegrade BP med 1-0 i Stockholm.

Jacob Rinne var petad mellan stolparna och August Priske gjorde mål igen – två rubriker från 3Arena inför drygt 16 000 åskådare.

Rinne petad – igen

Jacob Rinne hade fram till derbyt mot AIK i början av augusti inte vaktat Djurgårdens mål sedan maj månad. Men med hållen nolla mot Gnaget fick Rinne fortsatt förtroende mot Mjällby förra omgången. Jag pratade med Rinne inför mötet med BP och antog att han skulle spela igen, men han själv vågade inte säga något: ”Jag har haft en bra känsla tidigare och då har jag inte fått stå, så det återstår att se” sa förra årets värvning från saudiska Al Fateh. Till min stora förvåning var Rinne nu petad likt han blev i våras av Filip Manojlović – och frågan är varför? Jag förstår inte Jani Honkavaara här, för det rimliga hade ju varit att fortsätta med Rinne i målet. Det hade varit en sak om Dif spelade i Europa vid sidan av allsvenskan, men så är ju inte fallet och då känns nya Rinne-petningen märklig som ju knappast gjort bort sig sedan han tog tillbaka platsen efter långa tiden på bänken.

Saknaden av Hümmet är inte längre ett faktum – Priske växer och växer

14 mål i allsvenskan och en succé i Conference League. Deniz Hümmet skulle naturligtvis vara svår att ersätta. Det funkade inte med Tokmac Nguen som nia – men när August Priske väl vaknade och visade sin klass som anfallare är Japan-flyktande Hümmet inte längre saknad. Priske gör mål mest hela tiden nu känns det som och det är inte konstigt att klubbar av RB Salzburgs dignitet nu visar intresse. Matchhjälte på nytt i dag efter sitt frilägesmål i slutet av första halvlek mot BP.

Djurgårdens kommande höst påminner om 2018

Sommaren 2018 efter cupguldet mot MFF skulle Dif in i Europakval, men det blev uttåg direkt mot ukrainska Mariupol och därefter dog Djurgårdens säsong. Hösten blev en transportsträcka med långt upp till guldet och topp 3-placeringar. I stället handlade det mest om vilka stjärnor som ville bort från klubben. Då var det Kerim Mrabti och Jonas Olsson, nu är det Tobias Gulliksen och Tokmac Nguen som båda kan lämna innan transferfönstret stänger. Dif har likt 2018 långt upp till topp 3 (guldet redan kört) och utan Europaspel i höst känns det som det kommer bli rätt avslaget för Djurgården i återstående delen av säsongen – typ som i dag. För även om det blev tre poäng hemma mot BP var 1-0-matchen ingen höjdare inför drygt 16 000 åskådare.