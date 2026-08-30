TRE PUNKTER: Gustafsson lyckligast av alla

AIK vände och vann derbyt mot Hammarby.

Inhopparna blev stora hjältar för hemmalaget.

Här är FotbollDirekts Nilo Ek med tre punkter från derbyt!

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Tufft för AIK – skadekrisen fortsätter

Inför derbyt hade AIK redan flera spelare på skadelistan. Taha Ayari, Ibrahim Cissé, Eskil Edh, Martin Ellingsen, Fredrik Nissen, Charlie Pavey, Sotirios Papagiannopoulos, Andreas Redkin, Diogo Tomás, Mads Thychosen och Stanley Wilson saknades inför drabbningen.

”Gnaget” har däremot presterat starkt trots avsaknaden av flera spelare. Det skulle däremot bli ytterligare en smäll för hemmalaget i derbyt. I den 38:e minuten tvingades Dino Besirovic bryta. Kuggen tog sig för baksida lår och kunde inte fortsätta. Besirovic ersattes av den lovande talangen Ladji Camara. Fransmannen anslöt till AIK 2025 och inhoppet blev debut i allsvenskan.

Boudris stora antiklimax

En av förgrundsfigurerna inför derbyt var Hammarbys nyförvärv Amin Boudri. Den offensive pjäsen värvades in i sommar för en rekordsumma och derbyt mot AIK skulle bli extra speciellt. Detta då han är fostrad i AIK:s ungdomsakademi. För FotbollDirekt berättade Boudri att det var sådana här matcher han verkligen vill spela och när startelvorna presenterades fanns han med.

Det blev däremot ett stort antiklimax för Boudri. Redan efter tio minuter började han småhalta efter en närkamp. 21-åringen fortsatte att spela men kort senare tvingades han byta. Han var märkbart upprörd när det signalerades för byte.

Gustafsson lyckligast av alla

Hammarby behöll ledningen i den andra halvleken fram till den 72:a minuten. Då satte inhopparen Axel Kouame 2–2. Kort senare skulle ytterligare en inhoppare bli stor hjälte för AIK. Den offensive talangen Sixten Gustafsson som är fostrad i laget och har varit tydlig med sin kärlek till klubben.

I den 83:e minuten hittade Camara fram med ett inlägg som Carlstrand först missade med några centimeter. Då var Gustafsson påpasslig och avlossade ett volleyskott som hittade in bakom Bajen-keepern Warner Hahn. Det hade inte kunnat sluta bättre för AIK och inte minst för Gustafsson som nog var lyckligast av alla.