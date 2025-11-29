TRE PUNKTER: “Haverikommission har en del att göra nu” 

NORRKÖPING. IFK Norrköping var i behov av ett mirakel av stora mått – men fick ingenting.

Örgryte IS höll undan och säkrade en plats i allsvenskan 2026.

Här är FotbollDirekts Tor Sundbergs tre punkter från kvalmatchen på Idrottsparken.

Foto: Bildbyrån

Ett sportsligt, ekonomiskt och läktarmässigt haveri

Alla som kan tyda en allsvensk tabell har förstått att IFK Norrköpings säsong har slutat i ett riktigt haveri.

På de sista sex matcherna kammade man hem noll poäng vilket, tillsammans med Degerfors uppryckning, ledde till att kamraterna från Östergötland landade på en kvalplats med 29 poäng på 30 matcher.

I den första av två kvalmatcher mot Örgryte IS fick Peking-målvakten David Andersson hämta hela tre bollar ur egen bur. Således var utgångsläget inför lördagens returmöte på Idrottsparken mycket dystert för “Peking”.

Det är dock inte bara på planen det har gått tufft för IFK då man har presenterat minusresultat fyra år i rad – vilket sannolikt kommer att bli fem.

Tidigare i veckan valde jag att djupgräva i “Pekings” siffror sedan guldet 2015, vilket inte är någon munter läsning för de med Norrköping-sympatier. Kort sagt kan man säga att det sportsliga haveriet i klubben är högst förenat med det ekonomiska, och det lär inte bli lättare att hantera i superettan.

På planen spelades inte heller bara fotboll. Där fanns det, vid två tillfällen, fyrverkeripjäser av olika slag vilket ledde till långa avbrott. Någonstans kan jag förstå deras känsla. Lika mycket tänker jag att det bästa hade varit att få slut på lidandet. Klart är åtminstone att det som hade kunnat vara en match som tog omkring två timmar att spelas nu tog över fyra.

Haverikommission har en del att göra nu, på flera olika parametrar.

Grattis Örgryte – ett värdigt tillskott i allsvenskan

Den senaste gången sällskapet från Göteborg spelade allsvensk fotboll var säsongen 2009. Då skulle man ramla ut serien efter att ha slutat näst sist som nykomlingar. Efter det väntade sex år av pendlande mellan superettan och division ett innan man år 2015 tog steget upp i andraligan där man har stannat.

Under de tio senaste säsongerna i superettan har ÖIS tvingats kvala sig kvar vid tre tillfällen, där två av dem var vid 2022 och 2023.

Förra hösten var man dock ligans bästa lag och i år har Andreas Holmbergs gäng nått upp till en nivå som slutade med en allsvensk kvalplats.

I hemmamatchen mot IFK Norrköping var man det bättre laget på samtliga parametrar och idag fick begreppet cynism en ny mening. Coach ”Adde” Holmbergs matchplan och spelarnas genomförande av den var utomordentligt bra med tanke på utgångsläget. Det var ärligt talat aldrig nära för kamraterna från Norrköping.

Såldes delar jag ut ett stort grattis till Örgryte IS. En klubb med 56 allsvenska säsonger förtjänar en plats i svensk fotbolls finrum.

Tiden stannade – nu håller vi alla tummar

Det finns saker som är viktigare än fotboll. Även om man lätt glömmer bort det ibland.

Idag blev vi påminda om det när en person insjuknade på den del av den ena långsidan där ÖIS-supportrarna höll till.

Från att ha varit en frenetisk och hätsk stämning på läktaren stannade allting upp under några minuter när personen i fråga vårdades av sjukdomspersonalen på Platinum Cars Arena. Det var som att åskådarna tog av sig supportermasken för några minuter och tillsammans lade sitt hopp till att personen skulle klara sig.

Det verkar individen också ha gjort. Efter att hen burits ut på bår meddelade speakern att dennes tillstånd hade stabiliserats på väg till sjukhuset.

Nu håller jag, och förhoppningsvis alla andra, tummarna för bästa möjliga utfall. Det finns inga vinnare eller förlorare när det handlar om en persons existens. Det blev vi alla varse igång.