”Mardrömmar om AIK:s känguru och Celina i skräddarsydd roll”

SOLNA. AIK spelade glimrande fotboll i den allsvenska premiären och allra mest imponerade Zadok Yohanna och Bersant Celina som yttrar i José Riveiros framåtlutade 4-3-3-formation.

FD:s utsände Casper Nordqvist med stora ord efter Gnagets insats i viktorian mot Halmstads BK.

Riveiros förvandling första 45 var monumental – men en riktigt bra nia saknas

Dödgrävarfotboll under Mikkjal Thomassen i fjol, spansk tiki taka och totalfotboll nu. José Riveiros prägel på detta AIK är något i hästväg sett till vilken fotboll vi fick se Gnaget förra säsongen. Jag var själv inte säker på att Riveiro var rätt man för AIK när han presenterades i vintras och cupspelet lämnade en hel del i övrigt att önska, men nu har galiciern fått den lilla extra tiden på sig och det har gett resultat. Som jag skrev i pausvilan, när tusan var senaste gången vi fick se en sådan här övertygande premiärhalvlek av AIK?