TRE PUNKTER: ”Olsen visade Potter att han fortfarande lever”

Snart tar Graham Potter ut sin första landslagstrupp. Då visade Robin Olsen upp sig från sin bästa sida med två superräddningar i den första halvleken.

Dessvärre för MFF:s del räckte det till sist inte till tre poäng och nu ser Europadrömmen allt svårare ut.

Foto: Bildbyrån

***

Pontus Jansson saknades enormt mot Helander i luftspelet

Stryger och Rösler var chanslösa i luften mot Filip Helander. Bara i första halvlek var Häckens malmöitiska mittback överlägsen på offensiva fasta och med rätt utdelning hade förre landslagsbacken kunnat nicka in tre mål. Nu blev det noll framåt för Helander som så sent som i förra allsvenska omgången nätade mot AIK, men det var märkbart hur stor saknaden av avstängde Pontus Jansson var i dag. Med ”Ponne” på planen hade Helander nog inte fått samma fria spelrum i luften mot sin förre parhäst i just Malmö FF för tio år sedan.

MFF får sikta in sig på cupen – Europadrömmen via allsvenskan ser svår ut

Malmö FF behövde vinna för att ha chans på Europa. Nu när Simon Gustafson kvitterade i 89:e minuten försvann chanserna till tredjeplatsen helt och vinner IFK Göteborg mot Djurgården i morgon är även fjärdeplatsen körd. Då är enda möjligheten till Europaspel i sommar att själva vinna Svenska cupen i vår för Malmö FF. Det kan bli en lång, jobbig väntan det för regerande svenska mästarna som gör en riktigt dålig säsong i årets allsvenska.

Olsen visade Potter att han fortfarande lever

Han sade tack och hej till landslaget efter Jon Dahl Tomassons besked om petningen som förstamålvakt – men lämnade samtidigt dörren öppen vid ny förbundskapten vid posten. Nu har Graham Potter tillträtt och även om undertecknad tycker det vore fel med comeback tycker kanske inte engelsmannen det. Snart tar Potter ut sin första landslagstrupp som tar sig an Schweiz och Slovenien i VM-kvalet och nu mot Häcken visade Olsen förbundskaptenen att han fortfarande lever. Olsen svarade för dubbla jätteräddningar i den första halvleken, först på Isak Brusbergs friläge och därefter på Helanders kraftfulla nick på hörna. Det blir minst sagt spännande att se vad Potter kommer fram till i Olsen-gate.