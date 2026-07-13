TRE PUNKTER: ”Redan bättre än Djurgårdens storaffär”

STOCKHOLM. Kristian Lien gjorde mål igen när Djurgården vann övertygande med 3-0 mot HBK.

Jag tycker han tillför mer än August Priske och ja, rentav bättre än storaffären som såldes dyrt till Birmingham i vintras.

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Hur ska Adam Ståhl tryckas in i detta Djurgården?

Given innan sjukdomen i vintras och utsedd till ny lagkapten. Finsk landslagsman och en av allsvenskans bästa högerbackar. Men nu är det snart tre månader sedan som Adam Ståhl gjorde comeback men ännu har han inte slagit sig in i elvan som ordinarie igen. Piotr Johansson opererar till höger med bravur, spelaren som Ståhl alltså värvades in som ersättare till sommaren 2024 efter Johanssons korsbandsskada. Likaså gör vänsterback Max Larsson det jättebra som Keita Kosugis arvtagare. Så hur ska capitano Ståhl tryckas in i detta Djurgården? Jag vet faktiskt inte men situationen är så klart prekär med en lagkapten som får nöja sig med inhopp, på samma sätt som Magnus Erikssons sits 2024 innan han till sist lämnade klubben. Här har ledarstaben något att fundera över.

Lien redan bättre än Priske – vilket succéförvärv

August Priske gjorde 18 mål i fjol, de flesta under hösten. Nu är ersättaren Kristian Lien uppe på sju fullträffar med närmare två tredjedelar kvar av säsongen. Som jag skrivit tidigare tillför Lien mer i spelet, med sin bufflighet i det felvända spelet och ständiga rörelse. Jag tycker han rentav redan är bättre än Priske som ju i vintras såldes för stora pengar till Birmingham efter allsvenska skytteligasegern. Här måste Bosse Andersson hyllas rejält som hittade norrmannen hemmahörandes i Groningen där han dock inte alls flög utan i stället gjorde det bra på utlån hemma i Norge.

HBK inte ens nära – ser oroväckande ut i defensiven

Utspelade och inte ens nära poäng i Stockholm den här måndagskvällen. Halmstads BK hade en mardrömslik upplevelse på 3Arena inför drygt 20 000 åskådare och hade hemmalaget varit mer effektiva hade siffrorna 3-0 i slutresultat kunnat vara det dubbla. Tre insläppta hemma mot VSK i allsvenska omstarten och nu överkörda i huvudstaden… Det ser oroväckande ut i defensiven med sex insläppta mål på två matcher för hallänningarna.