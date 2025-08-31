SOLNA. AIK vände och vann hemma mot Sirius efter att ha blivit utbuade.

Orättvist var ordet och jag lider med Andreas Engelmark som återigen inte fick det som de förtjänade sett till spelövertaget.

Här är FotbollDirekts Casper Nordqvists tre punkter från matchen.

***

AIK var utbuade och utspelade

I 59 minuter var det mest irriterat och dåligt kring AIK i dag. Sirius tilläts drilla boll, skapa chanser och det kändes snarare som 1-0-ledningen från 39:e minuten när Robbie Ure via stolpen och Kristoffer Nordfeldts rygg skulle utökas. I stället vände Gnaget på tre minuter mellan 59:e och 62:a minuten. Smått osannolikt.

Sirius förtjänade mer – igen

Jag vet inte hur många gånger i årets allsvenska som Andreas Engelmark borde fått med sig fler poäng än vad de fått. Nu var det samma visa igen. Som sagt, Sirius var det bättre laget fram till AIK:s kvittering. Bollinnehavet var överlägset och som Andreas Engelmark sa efteråt borde Sirius gjort fler mål innan AIK:s kvittering. Jag lider med Uppsalalaget som har fem poäng ner till kvalplats.

Europaplatsen är AIK:s – tacka MFF för det

AIK är trea i allsvenskan och är därmed på Europaplats. Lite märkligt kan tyckas sett till hur dåliga laget var större delen av matchen i dag innan Flataker och Ali såg till att det blev tre poäng med sina mål. Men Malmö FF är det inte MFF som vi är vana att se och skåningarnas 1-1 hemma mot Degerfors gör att Gnaget har två poäng till godo ner till fyran Malmö FF.

