TV: Abraham om islossningen efter tunga tiden i Hammarby

ÅRSTA. Paulos Abraham har gjort fyra poäng på de tre senaste allsvenska matcherna.

Det menar Bajen-anfallaren är en positiv sak – även om han prioriterar annat.

– Det viktigaste är fortfarande att vinna matcher, och jag fortsätter bara, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån/FotbollDirekt

Under den senaste tiden har Hammarbys Paulos Abraham startat så gott som samtliga matcher för sitt grönvita lag. Detta i en tämligen ny position, som anfallare. Totalt sett har han startat fem av de sex senaste matcherna i nummer nio-rollen, och menar att han nu identifierar sig som striker.

– Eh, ja. Det har varit så på sistone och jag trivs bra där. Det är det jag ställer in mig på just nu, men jag kommer att spela där det behövs, säger Paulos Abraham till FotbollDirekt efter torsdagens träningspass.

Efter hemmasegern mot Öster, där Abraham gjorde sitt första mål sedan vårens fullträff mot nykomlingarna, har Bajens 23-årige anfallare gjort fyra poäng på de tre senaste matcherna. Två av dessa kom i söndagens hemmamatch mot BK Häcken, där han gjorde både mål och assist.

– Det känns som att jag har kommit igång ordentligt nu på sistone men jag kände redan innan det att jag var nära, på gång och kom till många lägen. Det kändes som att det skulle släppa när som helst, och nu har det gjorde de under de sista matcherna. Nu hoppas jag kunna fortsätta med det och inte bli bekväm. Det viktigaste är fortfarande att vinna matcher, och jag fortsätter bara.

Foto: Bildbyrån

Men det skadar inte självförtroendet att göra poäng?

– Absolut inte, säger Abraham och ler.

I matchen mot Häcken, som slutade med storseger för Hammarby, såg det inte helt smärtfritt ut för de grönvita efter den första akten. I den andra fick dock Paulos Abrahams lag fart på grejerna och lyckades göra hela fyra mål.

– Vi hade en väldigt god känsla i halvlek tycker jag och jag tycker ändå att vi var det bättre laget. Vi hade mycket boll och vi vet att motståndarna brukar bli trötta i den andra halvleken där vi brukar ha mer energi. Vi ville bara fortsätta på det spåret och vi visste att ettan skulle komma, och det var det viktigaste. När vi får in det första målet vet vi att vi är starka och att det brukar öppna upp sig ännu mer. Då gäller det bara att döda matchen.

Hyllar Bajens skytteligaledare: ”Otroligt viktig som ledare”

Det är inte bara Paulos Abraham som har visat upp en fin poängform i Hammarby på sistone. Faktum är att det finns en annan spelare i hans lag som krossar all form av konkurrens. Han heter Nahir Besara och har gjort mål i åtta raka matcher.

– Han är väldigt, väldigt viktig tycker jag. Du nämnde målen men även som en ledare på planen är han otroligt viktig. Vi trivs med att spela med honom, avslutar Paulos Abraham.