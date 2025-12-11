TV: Bajenstjärnan sjöng med Markoolio: ”En favoritartist, det var coolt”

STOCKHOLM. Från Bajengalan förra veckan sjöng Victor Eriksson på scen ihop med Markoolio.

Det är ett sångnummer som mittbacksstjärnan inte glömmer.

– Han är en favoritartist från när man var yngre, så det var stort och coolt, säger 25-åringen i en tv-intervju med FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Victor Eriksson har växt ut till en av hela allsvenskans främsta försvarsspelare – vilket gav honom en plats i Jon Dahl Tomassons landslagstrupp i juni månad.

Men förra veckan visade Hammarbys mittbacksstjärna prov på andra kvaliteter också. Det var på Bajengalan som han uppträdde ihop med Markoolio med låten Millennium 2 – där han på scen tog i från tårna.

– Det är väl det man ska göra på scen, så jag tryckte till lite, säger Eriksson till FD med ett leende.

– Det var ett roligt framträdande. Kul att få komma upp på scen. Det blev spontant, men jag har fått mycket positivt om det så det är kul.

Vad sa Markoolio?

– Han sa ”tack så mycket för showen” och så tog vi en bild, det var inte mer än så.

Är Millennium 2 en favoritlåt och Markoolio en favoritartist?

– Inte favoritlåt, men han är en favoritartist från när man var yngre, typ 2010 när han var mer hypad. Så ja, det var stort och coolt.