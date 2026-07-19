Hammarby har chansen att rycka i tabellen.

Degerfors står för motståndet på 3Arena i Stockholm i dag.

Här är allt du behöver veta om hur du följer matchen.

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Allsvenskan rullar vidare och bjuder på ett mycket viktigt möte i den 13:e omgången när Hammarby tar emot Degerfors IF hemma på 3Arena i Stockholm. Söndagen den 19 juli 2026 drabbar lagen samman i en match där viktiga poäng står på spel för båda sidor.

Här har vi sammanställt de viktigaste detaljerna för dig som vill veta var kan man se Hammarby mot Degerfors inför söndagens drabbning:

Arena: 3Arena, Stockholm

3Arena, Stockholm Datum: 19 juli 2026

19 juli 2026 Avsparkstid: Kl. 16:30

Kl. 16:30 TV-kanal: TV4 Fotboll

TV4 Fotboll Streaming: TV4 Play, Telia Play

Hur ser jag Hammarby – Degerfors på TV?

För dig som föredrar att följa matchen via traditionell TV och letar efter vilken kanal som visar Hammarby mot Degerfors, är det TV4 Fotboll du ska ställa in. Sändningen startar i direkt anslutning till matchens avsparkstid klockan 16:30. Slå bara på kanalen i din digitalbox eller via din vanliga TV-mottagare för att följa dramatiken på planen från första sekunden.

Hur streamar jag Hammarby – Degerfors?

Om du hellre vill titta digitalt på din dator, surfplatta eller telefon, finns det bra möjligheter att ta del av Hammarby mot Degerfors streama live via tjänsterna TV4 Play och Telia Play.

För att följa livesändningen online loggar du in på ditt konto via din webbläsare eller öppnar den tillhörande appen på din enhet. Navigera därefter till livesändningarna eller sportkategorin i menyn klockan 16:30 för att dra igång matchens stream. Kom ihåg att det krävs ett aktivt sportabonnemang på någon av dessa plattformar för att få tillgång till livesändningen.

Hammarby – Degerfors: Vad du kan förvänta dig

Detta är ett allsvenskt möte där förutsättningarna skiljer sig märkbart åt mellan de två lagen. Hammarby har visat en mycket stark formkurva och parkerar för närvarande på en stabil andraplats i tabellen, mycket tack vare de två senaste övertygande segrarna mot Kalmar FF och IF Elfsborg. Degerfors kämpar i stället i den nedre halvan och ligger på en 13:e plats, men laget har absolut kvalitéer för att utmana om de lyckas pricka rätt i sitt försvars- och kontringsspel.

Hammarbys tränarstab förväntas mönstra en stark startelva där Warner Hahn vaktar målet bakom en stabil fyrbackslinje. Defensiven försvagas dock något av att Victor Eriksson är avstängd samt att Sourou Koné saknas på grund av en knäskada. Offensivt vilar ett stort ansvar på lagkaptenen Nahir Besara som ska försöka servera bollar till anfallaren Paulos Abraham.

Skador och avstängningar Hammarby Spelare Lämna tillbaka Sourou Kone knee-injury Early September 2026 Victor Eriksson yellow-cards After suspension

Hammarbys förväntade startelva: Warner Hahn – Hampus Skoglund, Ibrahima Fofana, Frederik Winther, Noah Persson – Markus Karlsson, Tesfaldet Tekie – Montader Madjed, Nahir Besara, Victor Lind – Paulos Abraham.

Gästande Degerfors tvingas klara sig utan försvararen Juhani Pikkarainen under resten av säsongen, och även Ziyad Salifu saknas på grund av skada. Laget förlitar sig i stället på Matvei Igonen i målet och hoppas att defensiva pjäser som Daniel Sundgren och Sebastian Ohlsson kan hålla tätt, samtidigt som Dijan Vukojevic blir den stora nyckeln i anfallet.

Skador och avstängningar Degerfors Spelare Lämna tillbaka Juhani Pikkarainen cruciate-ligament-injury Out for season Ziyad Salifu unknown Late July 2026 Daniel Sundgren heel-injury Early August 2026 Ludvig Fritzson yellow-cards After suspension Nahom Girmai Netabay yellow-cards After suspension

Degerfors förväntade startelva: Matvei Igonen – Daniel Sundgren, Sebastian Ohlsson, Samba Diatara – Gideon Yaw Yiriyon, Bilal Hussein, Kazper Karlsson, Elias Barsoum – Arman Taranis, Dijan Vukojevic.

FAQ

Vilka kanaler sänder matchen mellan Hammarby och Degerfors? Matchen sänds live på den linjära TV-kanalen TV4 Fotboll med start klockan 16:30 svensk tid.

Kan man streama matchen gratis i Sverige? Nej, sändningsrättigheterna för allsvenskan tillhör TV4, vilket innebär att det krävs ett aktivt betalabonnemang på TV4 Play eller Telia Play för att kunna streama mötet.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.