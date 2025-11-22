Uppgifter: AIK har kontaktat Michael Beale

AIK öppnat upp för ett möjligt tränarskifte.

Man har nu kontaktat Michael Beale som ses som en av kandidaterna, enligt Expressen.

AIK förbereder sig för ett möjligt tränarskifte inför säsongen 2026. FotbollDirekt har tidigare rapporterat om att Mikkjal Thomassen jagas av utländska klubbar. Klubben har även kallat han till möte efter fiaskosäsongen.



Nu letar klubben efter tänkbara ersättare. Det har tidigare rapporterats om att Kalle Karlsson är en av AIK:s huvudkandidater och att man varit i kontakt honom. Tidigare VSK-tränaren har dock flera klubbar som är intresserade av honom, bland andra Hammarby.

Nu kommer uppgifter från Expressen att engelske Michael Beale en av tränarna klubben har varit i kontakt med. Beale, 45, har en lång bakgrund inom brittisk fotboll med uppdrag i bland annat Rangers, Sunderland och Queens Park Rangers.



Han har även arbetat nära Steven Gerrard, både som assisterande i Rangers och i Aston Villa. Senast var han del av ledarstaben i saudiska Al-Ettifaq.

Att Beale finns med i AIK:s diskussioner kopplas till det internationella nätverket kring Jeremy Steele, som har goda kontakter inom europeisk fotboll.

Samtidigt fortsätter AIK sin rekryteringsprocess på sportsidan och genomför slutintervjuer för rollen som ny head of recruitment.



Flera kandidater, däribland Benjamin Ehresmann, Jonathan Ederström och Samuel Cardenas, väntas träffa delar av klubbens ledning de kommande dagarna, rapporterar samma tidning.