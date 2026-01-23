Uppgifter: Alexander Milosevic får roll i AIK
Alexander Milosevic, 33, har avslutat sin karriär.
Nu erbjuds han en roll i AIK, enligt uppgifter från Aftonbladet.
I veckan kom beskedet att AIK:s förre guldhjälte, Alexander Milosevic kom med beskedet att han avslutar sin fotbollskarriär efter en kort period utomlands.
Enligt Aftonbladets uppgifter stannar 33-åringen i AIK. Han blir erbjuden en roll som scout och rekryteringsansvaret för AIK:s akademi, där han bland annat ska ansvara för rekryteringen till alla akademilagen. Enligt uppgifterna kommer det bli officiellt inom kommande veckor.
Milosevic spelade i AIK 2018 och 2021-2024.
