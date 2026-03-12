Uppgifter: Bosses exit kan bli dyr för Djurgården

Bosse Andersson uppges lämna Djurgårdens IF.

För att sportchefen ska lämna krävs att han köps ut.

Något som kan handla om ”miljonbelopp”, enligt Aftonbladet.

Foto: Bildbyrån

Tidigare i veckan kom Expressen med uppgifterna om att Bosse Andersson är nära att lämna Djurgården. Sportchefen har själv valt att inte bekräfta något men sade att han har en plan.

– Bosse Andersson har alltid en plan. Men jag kommer inte stå på årsmötet och dra någon plan, sa Andersson till tidningen.

Enligt samma tidning kommer Anderssons exit innebära att han köps ut av klubben. Aftonbladet uppger att det kan handla om stora belopp då det gäller ”X antal årslöner”.

Bosse Andersson återvände som sportchef till Djurgården 2013 och har varit bidragande till cupguldet 2018, SM-guldet 2019 och två gruppspel i Conference League.