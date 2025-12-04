Uppgifter: Hammarby kontaktade Rydström

Hammarby IF letar som bekant efter en ersättare till Kim Hellberg.

Enligt uppgifter har man hört sig för med Henrik Rydström – som valt att avvakta med att fatta beslut.



Kim Hellberg lämnade nyligen Hammarby IF för en tjänst i engelska Middlesbrough FC, och klubben har sedan dess letat efter en ny huvudtränare.



Sindre Tjelmeland, 36, assisterande tränare i Lech Poznan, har länge pekats ut som Hammarbys huvudspår.

Enligt uppgifter vill dock Lech Poznan inte släppa Tjelmeland i förtid, vilket komplicerat Hammarbys planer.

Klubben hörde sig därefter för med Henrik Rydström, som fick sparken från Malmö FF i slutet av september, enligt Fotbollskanalen.



Enligt samma tidning har Rydström dock velat avvakta med att fatta beslut om sin framtid, vilket gjort att Hammarby nu går vidare i tränarjakten.



FotbollDirekt kunde idag rapportera om att Kalle Karlsson fortsatt är en huvudkandidat att ta över klubben.