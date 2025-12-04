Uppgifter: Hammarby kontaktade Rydström
Hammarby IF letar som bekant efter en ersättare till Kim Hellberg.
Enligt uppgifter har man hört sig för med Henrik Rydström – som valt att avvakta med att fatta beslut.
Kim Hellberg lämnade nyligen Hammarby IF för en tjänst i engelska Middlesbrough FC, och klubben har sedan dess letat efter en ny huvudtränare.
Sindre Tjelmeland, 36, assisterande tränare i Lech Poznan, har länge pekats ut som Hammarbys huvudspår.
Enligt uppgifter vill dock Lech Poznan inte släppa Tjelmeland i förtid, vilket komplicerat Hammarbys planer.
Klubben hörde sig därefter för med Henrik Rydström, som fick sparken från Malmö FF i slutet av september, enligt Fotbollskanalen.
Enligt samma tidning har Rydström dock velat avvakta med att fatta beslut om sin framtid, vilket gjort att Hammarby nu går vidare i tränarjakten.
FotbollDirekt kunde idag rapportera om att Kalle Karlsson fortsatt är en huvudkandidat att ta över klubben.
