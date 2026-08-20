HBK:s krislösning – dubbel förstärkning året ut

Den välmeriterade Tom Trybull har provtränat med Halmstad i veckan. Nu har tysken signerat ett korttidskontrakt.

Dessutom ansluter Ajdin Zeljkovics som Bosman.

Trybull, Zeljkovics. Foto: Bildbyrån

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Halmstads BK agerar i bottenkrisen. Som tabelljumbo har man lockat den välmeriterade tysken Tom Trybull över på provspel, efter att han inte dragit jämt med sin tränare i Odense.



Trybull har erfarenheter från både Premier League och Bundesliga, och tidigare under veckan bekräftade HBK att mittfältaren var och provspelade med klubben. Nu verkar det även som att hallänningarna lyckats få 33-åringen att stanna.



Nu har parterna enats om ett korttidskontrakt som sträcker sig fram till årsskiftet. Sportchefen Jesper Westerberg bekräftar värvningen på ett medlemsmöte, enligt Hallandsposten.



– Vi har gjort klart med honom för den resterande delen av säsongen och kommer sedan att ha diskussioner om en eventuell fortsättning. Han har en fru som pluggar i Danmark och två barn så det gäller för honom att få logistiken att stämma, säger Westerberg om Trybull.



Som Bosman ansluter dessutom den tidigare Värnamo-spelaren Ajdin Zeljkovic, som bröt sitt kontrakt med kazakiska Aktober i somras. Även Zeljkovics avtal sträcker sig bara säsongen ut.



Halmstad ligger toksist i Allsvenskan, med bara sju poäng på 17 spelade matcher.



Trybull har gjort 19 PL-matcher för Norwich City, och spelat flera säsonger i tyska Werder Bremen.