Uppgifter: Nikola Ladan aktuell för roll i AIK

AIK söker ny scout- och rekryteringschef efter Fredrik Wisur Hansens avsked.

En kandidat på klubbens ”shortlist” är Southampton-profilen Nikola Ladan, enligt uppgifter till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

I början av oktober meddelade AIK att Fredrik Wisur Hansen lämnar sin roll vid årsskiftet. Klubben har sedan dess påbörjat arbetet med att hitta hans efterträdare.

Under fredagen kom Expressen med uppgifter om att tyske Benjamin Ehresmann är en av kandidaterna att ta över jobbet.



Nu finna även Nikola Ladan, 32, med på klubbens shortlist, enligt Fotbollskanalen.

Ladan, som tidigare spelat på elitnivå för bland annat Gais och Degerfors, avslutade sin spelarkarriär 2022 och har sedan dess snabbt klättrat inom scoutingvärlden.

Efter spelarkarriären började Ladan som scout i Serie A-klubben Genoa och sedan maj 2025 är han internationell scoutchef i engelska Southampton.