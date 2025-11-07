”Utgår absolut från att Kim tränar Hammarby 2026”

Han har tagit Hammarby till två raka andraplatser.

Nu meddelar sportchef Mikael Hjelmberg att han tror att Kim Hellberg leder laget även nästa år.

– Vårt önskescenario är så klart att vi hittar en överenskommelse med Kim om en förlängning, säger han till Sportbladet.

Foto: Bildbyrån

Sedan Kim Hellberg lämnade IFK Värnamo för Hammarby har han tagit ”Bajen” till två raka andraplatser, som innebär kvalspel till Europa Conference League.

Med ett kontrakt som löper över nästa år har det börjat spekuleras en hel del kring 37-åringens framtid. Då menar ”Bajens” sportchef, Mikael Hjelmberg, att man fortsatt jobbar för att förlänga huvudtränarens avtal. Det har även FotbollDirekt rapporterat om tidigare.

– Det pågår en dialog med Kim och han representant och det har gjort så ett tag. I dagsläget finns inget nytt att rapportera om där, säger han till Sportbladet.

– Vårt önskescenario är så klart att vi hittar en överenskommelse med Kim om en förlängning. Det är en fantastiskt kompetent och bra fotbollstränare som gjort ett jättebra jobb för Hammarby och vi ser gärna att han fortsätter i Hammarby. Han har ett avtal över nästa år också och det är det som vi förhåller oss till, fortsätter Hjelmberg.

Skulle Hellberg vilja testa någonting nytt vore det inte märkligt om han gjorde det under den kommande sommaren. Detta då de flesta europeiska ligorna har försäsong då vilket underlättar för en ny tränare att etablera sin filosofi.

– Påståendet är rätt, självklart är det så. Men samtidigt har vi kontrakt med Kim och han är på en jättebra plats och han har gjort ett jättebra jobb. Vi utgår absolut från att Kim kommer träna Hammarby 2026 också, avslurat Hjelmberg.

Hammarby tar emot Elfsborg i den sista allsvenska omgången under söndagen.





