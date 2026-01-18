Vagic dröm efter flytten: ”Hoppas att Hammarby tar guld”

Pavle Vagic har bytt Hammarby mot kinesiska Liaoning Tieren FC.

Trots att han inte längre är en Bajen-spelare menar mittbacken att han fortsatt håller tummarna för de grönvita.

– Jag hoppas att Hammarby tar guld och växer som de har gjort den senaste tiden, säger han till Expressen.

Foto: Bildbyrån

Det var i tisdags som det stod klart att Pavle Vagic, 25, tackade för sig i Hammarby och flyttar till Kina för spel med klubben Liaoning Tieren FC.

Detta gjorde han efter att ha tillbringat tre och ett halvt år i den grönvita Stockholmsklubben i vilka han gjorde 81 matcher.

Nu väntar alltså ett nytt äventyr i ett helt nytt land för mittbacken, som han ser mycket fram emot.

– Det känns väldigt bra. Jag är väldigt glad och ser fram emot en ny utmaning efter en väldigt fin tid i Hammarby, säger Vagic till Expressen.

Hur kommer det sig att den Malmö-födda försvararen valde att flytta till Asien?

– Det var ett bra bud ekonomiskt och sportsligt där jag får spela i en annan liga och lära mig något nytt. Utvecklas både som spelare och människa.

Trots att karriären nu fortsätter i en annan liga och ett annat land menar han att sympatierna för ”Bajen” inte har vissnat.

– Jag vill utvecklas både sportsligt och som människa. Se en ny fotbollskultur och Kina som land. Sedan hoppas jag att Hammarby tar guld och växer som de har gjort den senaste tiden – och att de bibehåller det starka spelet och den respekt vi har skapat under de senaste åren, avslutar Vagic.





