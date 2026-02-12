Vändningen kring stjärnan i BK Häcken

Amor Layouni ville tvinga fram en flytt från BK Häcken.

Nu har stjärnan tvärvänt – och vill förlänga.

Foto: Bildbyrån

Det har onekligen stormat kring Amor Layouni den här vintern.

Stjärnyttern med bara ett halvår kvar på kontraktet sa i januari att det skulle bli svårt att komma överens med BK Häcken om ett nytt avtal, han hotade därefter med att gå på pappaledighet och lämnade också lagets försäsongsläger nere vid medelhavet.

Men nu har 33-årige dalmasen, som valt att representera Tunisien på landslagsnivå, tvärvänt i frågan.

Nu vill han i stället förlänga med BK Häcken.

– Jag har alltid sagt att jag är öppen för att stanna här. Men jag vill inte krita på vad som helst heller. Jag är 33 år, även om kroppen känns som 27, och vill ha ett kontrakt på plats. Jag vill förlänga med Häcken, men de har inte velat möta mig. Allt bottnar i det, säger han till GP.