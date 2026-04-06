Väntar sig inget trevligt mottagande: ”De kommer höras”

Han låg bakom playoffsegern mot Polen som tog Sverige till VM.

Men när Gustav Lundgren nu byter landslag mot klubblag väntar sig Gais-stjärnan inga applåder från motståndarsupportrarna i allsvenska premiären mot Djurgården.

– Men de kommer säkert höras. Det blir inte svårt att ladda om, för premiärmatcherna med Gais är alltid speciella, säger han till FotbollDirekt.

I dag avslutas allsvenskans första omgång med Gais-Djurgården klockan 16:30 på Gamla Ullevi. Publikfest att vänta med stort stöd från hemmalaget, men också ett rejält bortafölje från Stockholmsklubben.

Gustav Lundgren, som i tisdags hoppade in i VM-playoffet mot Polen inför 49 000 åskådare och låg bakom Viktor Gyökeres segermål i 88:e minuten, har inga problem att ställa om från nationens viktigaste landskamp på år och dar till allsvensk premiär.

– Surrealistiskt på sätt och vis kanske, men jag har längtat till allsvensk premiär och har varit förberedd för det också. Så nej, det blir inte svårt att ladda om, för premiärmatcherna med Gais är alltid speciella. Det kommer bli härligt, säger Lundgren till FD som skrattar gott när han tänker på reaktionerna i Gais-lägret efter landslagssuccén.

– En del hån och skratt i omklädningsrummet, att man tror att man är någon nu.

Med tanke på vad du åstadkom i Polen-matchen som tog Sverige till VM, tror du att du kommer få applåder från Djurgårdens supportrar när ditt namn ropas upp inför avspark?

– Nej det förväntar jag mig absolut inte. Men de kommer säkert höras, de kommer väl med ett stort gäng.

Trots succéinhoppet i VM-playoffet menar Lundgren att han fortsatt inte är i fullt slag.

– Jag hoppas på en bra premiär och det kändes bra i landslaget nu, men egentligen är jag ju inte i någon toppform med tanke på att jag nyss är tillbaka från skada. Det är en väg tillbaka, men det kommer bli en rolig säsong med Gais.

