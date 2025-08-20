Östers IF har inte förlorat en allsvensk match på fyra omgångar.

Efter segern borta mot Häcken är tron på ett nytt allsvenskt kontrakt starkare än någonsin.

– Det är den känslan vi har och jag tror såklart att vi kommer lösa det, säger Tatu Varmanen till FotbollDirekt.

I söndags hade den allsvenska nykomlingen, Östers IF, rest till Göteborg för att gästa BK Häcken på Bravida arena. Då stod Växjö-laget för en solid prestation i en match som de vann med 2-0 – efter ett mål i vardera halvlek. Två dagar efter segern på Hisingen har högerbacken i vinnarlaget, Tatu Varmanen, landat i följande reflektion:

– Det är jätteskönt att få tre poäng såklart, och nu har vi inte förlorat på fyra matcher. Det känns som att vi, i alla fall på senare tid, har haft bra prestationer utan att alltid få poängen med sig. Vi har inte alltid haft turen på vår sida så det var jätteskönt nu, och det kändes verkligen som att vi hade kontroll på matchen från början till slut ändå. Vi är stabila defensivt och nu lyckas vi få in två bollar också, så det är jätteskönt, säger Varmanen till FotbollDirekt.

Östers IF gjorde som sagt två mål mot Häcken under söndagen. Det första slog Daniel Ljung till med, på passning av Varmanen, i vad som nog inte koras till allsvenskans snyggaste mål denna säsong.

Östers IF tar ledningen borta mot BK Häcken precis innan halvtidsvilan. 📲 Se Allsvenskan på HBO Max pic.twitter.com/OnsHV91wOJ — Sports on HBO Max 🇸🇪 (@sportshbomaxse) August 17, 2025

”Jag var rädd att det skulle skrivas som självmål så jag vågade väl inte fira för hårt”, sade Ljung till Smålandsposten efteråt.

När FotbollDirekt tar upp målets estetik skrattar Varmanen till, och tillägger:

– Jag får nog tacka för att jag får en assist där också.

Alla assist är ändå lika mycket värda?

– Ja, i alla fall när man kollar statistiken efter, säger han och skrattar vidare.

I de tre matcherna som föranledde den mot Häcken hade Öster spelat 0-0 mot AIK, 1-1 mot Sirius och 1-1 mot Brommapojkarna. Att Varmenens lag inte lyckades få med sig mer än sammanlagt tre poäng från de tre matcherna menar han är avhängigt flera aspekter.

– AIK är en sådan match där det är tufft att åka till Friends (numera Strawberry arena). Man går såklart in för att vinna i varje match, men det är också ett okej resultat att åka dit och få med sig en poäng. Mot BP och Sirius, som främst har legat där nere med oss, ska man försöka ta tre poäng – speciellt hemma. Det känns lite som att… Jag tror att det är en mix av allting. Ibland stämmer inte vårt anfallsspel och ibland släpper vi in lite för enkla mål bakåt.

– Ska man jämföra det med Häckenmatchen gör vi en klockren match rent försvarsmässigt, och det är inte bara backlinjen. Vi sätter pressen och det känns som att vi har ett tryck mot dem, förutom i andra halvlek när vi bestämmer oss för att gå ner på fembackslinje. Sedan måste man också ha turen på sin sida ibland. Man kan inte säga så mycket annat än att 1-0-målet är lite flax men bollarna måste studsa rätt ibland. Men 2-0-målet är en otrolig kontring på vänstersidan och det avslutas med att Alibek (Aliev) får in bollen. Jag tror att det är en mix av båda, summerar Varmanen.

Kommer Östers IF att klara sig kvar i allsvenskan?

Trots att matcherna innan viktorian mot Häcken inte slutade med seger kan Östers IF stoltsera med att de inte har förlorat på fyra matcher. Därmed är stämningen i omklädningsrummet inte särskilt moloken.

– Ja, men exakt. Vi har ändå varit nöjda med hur försvarsspelet har sett ut och det är egentligen inte någon match… Okej, Hammarby hemma var tuff och Malmö-matchen var också tuff. Resten av matcherna känns det som att vi har varit med i matcherna och vi vet att vi ofta är duktiga på att försvara. Sedan gick vi typ sju-åtta matcher utan att göra ett enda mål och det tror jag satte sig, speciellt hos de offensiva spelarna. Nu fick vi med oss lite tur mot Häcken vid 1-0-målet och folk får mer och mer självförtroende så jag tror absolut att det är lite av en självförtroende-grej – att vi känner att vi nu kan ta oss till sista tredjedelen.

Det återstår tio allsvenska matcher. Hur stor tro har ni på att ni kommer att klara er kvar?

– Jättestor tro. Jag tror seriöst, och det säger jag inte bara för att jag har pratat med media förut och sagt det man ska säga, genuint att varenda person i klubben, omklädningsrummet och alla runt omkring tror att vi kommer att lösa det. Det är den känslan vi har och jag tror såklart att vi kommer lösa det. Nu kommer vi från en bra seger och det vänder fort i fotboll liksom. Vi tror verkligen på det och vi kommer att gå för det, sedan får tiden utvisa hur det blir, avslutar Varmanen.