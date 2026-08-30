Victor Eriksson: ”Vi är medvetna om situationen”

STOCKHOLM. Hammarby slåss i toppen av allsvenskan.

Samtidigt ska det spelas ett derby mot AIK.

– Vi går in i det med bra matcher i ryggen, säger Bajen-försvararen Victor Eriksson till FotbollDirekt.

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Hammarby har presterat starkt de senaste matcherna i allsvenskan och har minskat gapet till serieledande IK Sirius. Mitt i den glödheta toppstriden ställs de under söndagen mot AIK.

Bajen har hållit två raka nollor och när FotbollDirekt frågar försvarsgiganten Victor Eriksson om den defensiva succén menar han att det endast handlar om grundläggande detaljer.

– Vi vill vara aggressiva, pressa hårt och samtidigt hjälpa varandra på planen hela tiden. Om någon går bort sig finns det alltid täckning bakom. Det är sådana grejer vi har tränat på och är väldigt noggranna med under matcherna. Då blir det så, förklarar 25-åringen för FotbollDirekt.

Hur är din egen form?

– Den tycker jag har varit bra. Jag gjorde en bra match senast och vi har hållit många nollor nu på senaste, vi har försvarat rätt bra så formen är god.

Det har varit en del rotation i backlinjen. Har det påverkat på något sätt?

– Det tycker jag inte har påverkat någonting. Det har varit mycket olika, även i Europa och ibland har det varit trebackslinje, ibland fyrbackslinje. Waylon (Rencke) och Fofana har spelat. Jag och Frederik (Winther) har spelat, det har varit olika men vi har hållit nollan ändå och gjort bra prestationer. Det spelar ingen roll.

”Ett tufft lag att möta”

Hammarby har historiskt haft det tufft i bortaderbyn mot AIK. Eriksson känner att de har medvind från de senaste resultaten i allsvenskan.

– Alltid kul, det kommer vara mycket publik. Det brukar ju vara fullsatt på varje derby där. Vi går in i det med bra matcher i ryggen. Vi har presterat bra, många spelare i form så det känns bra.

Det blir en match i dubbel bemärkelse för Bajen. Samtidigt som det alltid är viktigt att vinna ett derby, kan tre poäng vara till stor fördel i toppstriden. Inför AIK-mötet ligger Hammarby sex poäng bakom Sirius i topp. En eventuell derbyseger kan sätta rejäl press på Uppsalaklubben.

– Vi är medvetna om situationen, att Sirius ligger framför. Sedan måste vi alltid ta match för match. AIK är ett tufft lag att möta på bortaplan, de har många unga duktiga spelare så det är egentligen bara fullt fokus på nästa match. Sedan vad som händer i alla andra matcher, det kan vi inte påverka, avslutar Eriksson.

Mittbacken har svarat för ett mål på 14 framträdanden i allsvenskan den här säsongen.

AIK-Hammarby sparkar i gång klockan 14.00.