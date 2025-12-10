Alonso uppges få fortsätta – spelarna står bakom honom

Real Madrids tränare Xabi Alonso hade ultimatum på sig inför kvällens match.

Trots det kommer uppgifter att han kommer få vara kvar – trots förlusten.

Flera spelare visade stöd efter matchen.

– Jag gav han en kram för att visa att vi är enade och att vi alla håller ihop, säger Rodrygo till Viaplay.



Xabi Alonso fick under veckan enligt de spanska tidningarna El Mundo och Marca ett ultimatum från Real Madrids ledning efter förlusten mot Celta Vigo i La Liga. Kravet för att han skulle få fortsätta som tränare var ett starkt resultat mot Manchester City.

Så blev inte fallet. Real Madrid föll med 2-1 mot Manchester City.



Efter matchen fick Alonso frågor om sin framtid.

– Det här handlar inte om mig. Jag är fokuserad på Real Madrids nästa match, det är det viktiga, säger han enligt Marca.



Madrid-tidningarna Marca och Diario AS rapporterade på onsdagskvällen att Alonso inte kommer få sparken i nuläget.





Samtidigt visade spelarna sitt stöd för tränaren. Rodrygo, som gjorde Real Madrids mål i matchen, berättade om känslan efter målet:

– Efter mitt mål kramade jag tränaren för att visa att vi är enade och att vi alla håller ihop. Det var synd att det inte var tillräckligt för att vinna. Vi är ledsna men vi ska fortsätta med tränaren och fortsätta tro på hans plan, säger Rodrygo till Viaplay.

Även målvakten Thibaut Courtois uttryckte sitt stöd:

– Vi står bakom tränaren. Vi har spelat bra och gett hundra procent men det ville sig inte, säger Courtois enligt Marca.



Framtiden för Xabi Alonso på tränarbänken i Real Madrid är fortsatt osäker.