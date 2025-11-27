Arne Slot efter fiaskot: ”Inte orolig – känner mig trygg”

Liverpool föll möt PSV med 1–4 på hemmaplan.

Huvudtränaren Arne Slot är rejält pressad – men behåller samtidigt lugnet.

– Det är inte första gången jag har hamnat i en svår situation, säger han enligt AFP.

Foto: Bildbyrån

Liverpool har haft en mardrömslik säsong hittills. I ligan ligger de på en elfte plats efter en förlust mot Nottingham Forest. Under onsdagen föll man återigen. Den här gången mot PSV i Champions League.

Nu är tränaren Arne Slot hårt pressad och det har börjat riktas frågetecken och kritik mot nederländaren. Samtidigt är Slot inte orolig över att hans position kan vara hotad.

– Jag känner mig trygg. Jag mår bra. Jag har massor av stöd uppifrån, säger Arne Slot enligt AFP.

Liverpool-tränaren inte orolig

Han medger att seger hade smakat bättre.

– Det vore skönt att vända det och få en vinst, såklart, men om man inte gör bra ifrån sig är det normalt att frågor ställs, säger han och tillägger:

– Jag har det bra på min position. Det är inte första gången jag har hamnat i en svår situation, men det är dags för oss att vända det. Jag är inte orolig.

Slot har kontrakt med Liverpool till sommaren 2027.