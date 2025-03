Barcelona körde över Wolfsburg i CL – kritiken: ”Kan inte förstå det”

Barcelona är på väg mot semifinal i CL.

Storklubben slog Wolfsburg med 4–1 i det första mötet.

Under onsdagskvällen tog tyska Wolfsburg emot den katalanska jätten FC Barcelona i den första av två kvartsfinaler i Women’s Champions League.

I hemmalaget fick svenska Rebecka Blomqvist inleda på bänken, precis som Fridolina Rolfö i Bracelona. Den svenska landslagsstjärnan petades till förmån för nederländskan Esmee Brugts.

Gästerna inledde i ett rasande tempo, och efter bara drygt 25 minuters spel snappade Aitana Bonmatí upp bollen ute på högerkanten. Den tvåfaldiga Ballon d’Or-vinnaren drev upp på sin flank och spelade in bollen in i Wolfsburgs straffområde där Caitlin Dijkstra olyckligt spelade in bollen i egen kasse.

Tidigt i den andra halvleken fick Barcelona en hörna. Gästerna spelade en kort variant som lurade bort Wolfsburg fullständigt. Mapi León drog till med ett hårt inlägg in i straffområdet och Irene Paredes stötte in 2–0-målet bakom en chanslös Borbe.

Hemmalagets agerande vid hörnsparken gav upphov till stor kritik.

– Jag kan inte förstå att Wolfsburg bara går ut med en spelare. Det blir en två-mot-en-situation varenda gång, sa kommentatorn Chris Härenstam i SVT-sändningen.

Kort efter stod spanjorskorna för en blixtomställning och Salma Paralluelo rullade in trean.

Med 20 minuter kvar av ordinarie tid blev kvartsfinalen ett svenskmöte, när både Blomqvist och Rolfö byttes in för sina respektive lag.

Trots fortsatt stor dominans från Barcelona fick Wolfsburg en hörna med runt tio minuter kvar. Lynn Wilms slog in en fin boll och tyskan Janina Minge nådde högst och nickade in reduceringsmålet till 3–1. Men det skulle visa sig enbart vara ett tröstmål för tyskorna.

Kort därefter snappade Rolfö upp bollen efter slarv i Wolfsburg-försvaret. Svenskan spelade vidare till Syndey Schertenleib som skruvade in ett drömmål från strax utanför straffområdet.

– Vilket mål! Det är klass, sa Härenstam.

Matchen slutade 4–1 och Barcelona har ena foten i semifinal.

– Det är avgjort. Jag ser ingen möjlighet för Wolfsburg att komma tillbaka, sa Hanna Marklund i SVT-sändningen.

Returmötet spelas nästa torsdag, den 27 mars. Vinnaren ställs mot antingen Manchester City eller Chelsea.

Startelvor:

Wolfsburg:

Borbe – Wilms, Dijkstra, Minge – Linder, Huth, Lattwein, Wedemeyer – Beerensteyn, Brand – Popp.

Barcelona:

Coll – Fernandez, Paredes, Mapi León, Brugts – Bonmatí, Guijarro, Putellas – Hansen, Pajor, Paralluelo.