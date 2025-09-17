Beskedet: Trent Alexander-Arnold muskelskadad

Han byttes ut efter tre minuter i Champions League-matchen mot Marseille.

Nu bekräftar Real Madrid att Trent Alexander-Arnold har ådragit sig en muskelskada.

Foto: Alamy

Under tisdagskvällen klev Real Madrid in i Champions League-säsongen 2025/26. Då startade Xabi Alonso med ett nyförvärv från Liverpool, i form av Trent Alexander-Arnold. Det skulle dock inte bli en särskilt lyckad kväll på Santiago Bernabéu för engelsmannen.

Detta då han redan efter tre minuter tog sig för baksidan av låret, satte sig i gräset och tvingades till byte.

Dagen efter, onsdag, konstaterar ”Los Blancos” att engelsmannen har drabbats av en muskelskada i baksida lår på vänster ben. Det slår de fast efter att Alexander-Arnold undersökts.

Vidare skriver Real Madrid att flera uppdateringar gällande 26-åringens status kommer framgent.

Enligt spansk media kan Trent Alexander-Arnold missa mellan fyra till åtta veckors spel på grund av sin skada.