Cubarsí sågas efter utvisningen: ”Mycket allvarligt”

Barcelona föll tungt mot Atletico Madrid i gårdagens Champions League.

Detta efter att Pau Cubarsí dragit på sig ett direkt rött kort i slutet av den första halvleken.

Nu sågas den 19-årige mittbacken i den spanska pressen.

Foto: Bildbyrån

I går kväll ställdes FC Barcelona mot Atletico Madrid i ett helspanskt möte i kvartsfinalen av Champions League.

På Camp Nou skulle mycket kretsa kring två aktioner i slutet av den första halvleken. När matchuret visade 44 var bortalagets Giuliano Simeone på väg att springa sig fri mot Joan Garcia i Barca-målet. Då valde Pau Cubarsí att göra ner anfallaren och tilldelades ett gult kort. Efter VAR-granskning ändrades dock färgen till rött och katalanerna fick spela resten av matchen med en man kort.

På den efterföljande frisparken hade argentinaren Julian Alvarez ställt sig vid bollen. Ett par sekunder senare skickade han den över muren och in i krysset, vilket innebar 1-0 för bortalaget.

”Atleti” vann till slut matchen med 2-0 efter mål av Alexander Sørloth i den andra akten, vilket var klubbens första bortaseger mot Barcelona under tränaren Diego Simeone.

”Den olycklige huvudpersonen i matchen”

Efter matchen gick den spanska pressen hårt åt Barcas syndabock Cubarsí.

”Han spelade bra tills han körde över Giuliano. Han bromsade inte i tid och det var ett mycket allvarligt misstag”, skriver Marca och tilldelar mittbacken betyget 2 av 10.

Tidningen Sport är mer generös i betygsättningen och ger talangen betyget 4 av 10.

”Han fick ett direkt rött kort efter att ha fällt Simeone, som var på väg att komma fri mot Joan Garcia. För att göra saker värre satte Julian Alvarez frisparken till 1-0, och det var där Barcas fall började”, skriver de.

Tidningen AS ger inte någon spelare i Barcelona ett betyg i siffror, men skriver följande om Cubarsís insats.

”Den olycklige huvudpersonen i matchen. I en situation där han försökte jaga ikapp Giuliano Simeone fick han precis tillräcklig kontakt för att fälla honom. Domaren visade först gult kort, men VAR ingrep och det ändrades till rött kort”.

Returen mellan de spanska klubbarna spelas på tisdag nästa vecka, i Madrid.





