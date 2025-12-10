TV: FCK tog skrällseger mot Villareal
FC Köpenhamn besegrade Villareal i Champions League.
Cornelius avgjorde i den 90:e mintuten.
Matchen slutade 3-2.
Under onsdagskvällen ställdes FC Köpenhamn mot Villarreal på bortaplan i Champions League.
För svensk del startade Jordan Larsson, medan Viktor Claesson inleder på bänken.
Inför matchen stod arrangörerna för en pinsam miss när Europa League-hymnen spelades istället för den klassiska Champions League-låten.
FCK tog ledningen redan i andra minuten när Marcos Lopez slog ett perfekt inlägg som Mohamed Elyounoussi volleyade i mål till 1-0. 72 (!) sekunder tog det exakt innan FCK:s ledning var ett faktum.
Ställningen i halvtid var fortsatt 1-0 till hemmalaget.
Men i andra halvlek kvitterade Villarreal till 1-1. Däremot svarade FCK snabbt genom Elias Achouri. Senare satte Tani Oluwaseyi 2-2 efter 56 minuter.
I den 90:e minuten avgjorde Andreas Cornelius för Köpenhamn och säkrade tre poäng.
Villarreal ligger fortsatt näst sist i Champions League med bara en poäng på sex matcher.”
Startelvor:
Villarreal: Junior – Navarro, Marin, Veiga, Pedraza – Buchanan, Comesana, Gueye, Moleiro – Pepe, Mikautadze.
FC Köpenhamn: Kotarski – Zague, Pereira, Suzuki, Lopez – Clem, Madsen – Larsson, Elyounoussi, Robert – Dadason.
