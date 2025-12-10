TV: FCK tog skrällseger mot Villareal

FC Köpenhamn besegrade Villareal i Champions League.

Cornelius avgjorde i den 90:e mintuten.

Matchen slutade 3-2.

Foto: Bildbyrån

Under onsdagskvällen ställdes FC Köpenhamn mot Villarreal på bortaplan i Champions League.



För svensk del startade Jordan Larsson, medan Viktor Claesson inleder på bänken.



Inför matchen stod arrangörerna för en pinsam miss när Europa League-hymnen spelades istället för den klassiska Champions League-låten.



FCK tog ledningen redan i andra minuten när Marcos Lopez slog ett perfekt inlägg som Mohamed Elyounoussi volleyade i mål till 1-0. 72 (!) sekunder tog det exakt innan FCK:s ledning var ett faktum.



Ställningen i halvtid var fortsatt 1-0 till hemmalaget.



Men i andra halvlek kvitterade Villarreal till 1-1. Däremot svarade FCK snabbt genom Elias Achouri. Senare satte Tani Oluwaseyi 2-2 efter 56 minuter.



I den 90:e minuten avgjorde Andreas Cornelius för Köpenhamn och säkrade tre poäng.



Villarreal ligger fortsatt näst sist i Champions League med bara en poäng på sex matcher.”

Startelvor:

Villarreal: Junior – Navarro, Marin, Veiga, Pedraza – Buchanan, Comesana, Gueye, Moleiro – Pepe, Mikautadze.

FC Köpenhamn: Kotarski – Zague, Pereira, Suzuki, Lopez – Clem, Madsen – Larsson, Elyounoussi, Robert – Dadason.