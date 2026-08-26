Felicia Schröders succé – drömmål mot Ajax i debuten

Felicia Schröder gör succé i Real Madrid.

Anfallaren slog till med ett drömmål i Champions League-kvalet mot Ajax.

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Felicia Schröder, världens dyraste damfotbollsspelare, haft haft en fin start på försäsongen med Real Madrid. Under onsdagens match gjorde hon tävlingsdebut med Real Madrid.

Under kvällens viktiga Champions League-kval mot Ajax slog hon till med en drömfrispark precis innan halvtidsvilan.

”Vilket fantastiskt frisparksmål av Felicia Schröder! En drömstart i Spanien”, skrev Marca i sin liverapportering.

Med dryga 20 minuter kvar av matchen kunde Real Madrid utöka genom Janou Levels. Med tio min kvar blev svensken utbytt haltandes.

Bella Andersson spelade hela matchen och Filippa Angeldahl blev inbytt i mitten på andra halvlek.

Real Madrid leder nu med två mål inför returen i dubbelmötet mot Ajax. Vinnaren av dubbelmötet tar en plats i ligafasen medan förloraren får chans på Europa Cup.