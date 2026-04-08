Gyökeres får låga betyg i Sporting-återkomsten

Viktor Gyökeres var tillbaka i Lissabon när Arsenal mötte Sporting.

Men svenskens insats var blek, och betygen speglade detta.

Foto: Bildbyrån

Under tisdagen ställdes Sporting och Arsenal mot varandra i den första kvartsfinalmatchen i Champions League. För Viktor Gyökeres var det en återkomst till sitt gamla lag och supportrar.

”Gunners” vann med 1–0 efter ett mål av Kai Havertz. Gyökeres lyckades inte näta mot sin förra klubb och efter matchen var den brittiska pressen kritisk.

”Fanns inte att hitta i första halvlek och var ganska isolerad. Kunde inte hålla sig onside inför Zubimendis blivande mål. Gunners fick inte in den tidigare Sporting-spelaren i matchen”, skriver sajten Football London och ger Gyökeres 5/10 i betyg.

Tidningen The Sun ger samma betyg och motiverar:

”Tillbaka på sin gamla hemmaplan för första gången sedan han lämnade Sporting för Arsenal förra sommaren, men han tvingades äta upp rester hela kvällen”

Lokaltidningen The Standard ger Gyökeres 4/10 och förklarar att han spelade som en skugga av sin tid i Sporting.

”Skuggan av anfallaren som Sporting-fansen brukade älska, även om det inte bara är hans fel”, skriver The Standard.

Gyökeres noteras för 17 mål och två assist på 44 matcher den här säsongen.

Returen mellan Arsenal och Sporting spelas den 15 april.