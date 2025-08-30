Illa ute sist – nu väntar något helt annat: ”Annan typ av match mot United”

STOCKHOLM. Hammarby slapp med nöd och näppe förlängning mot FC Metalist 1925 Kharkiv.

Nu denna lördag väntar något helt annat då man ställs mot Manchester United i Champions League-kvalet.

– Det kommer att bli en helt annan typ av match, säger Martin Sjögren.

Video Fjellström inte med i staben: "Alltid min radarpartner"

Hammarby var stora förhandsfavoriter inför mötet med FC Metalist 1925 Kharkiv i onsdags och visst tog sig ”Bajen” vidare. Men det krävdes ett 5–4-mål från Cathinka Tandberg på stopptid för att grönvitt skulle slippa förlängning, detta efter att man först legat under med 2–1 och sedan tappat 4–2 till 4–4.

Under lördagen väntar näst hinder för ”Bajen” i jakten på Champions League-spel under hösten och det är inget litet hinder. I kväll ställs man mot den engelska storklubben Manchester United på 3Arena och förutsättningarna inför denna kvalmatch är helt annorlunda jämfört med i onsdag.

– Det kommer att bli en helt annan typ av match. Alla förväntade sig att vi skulle vinna (mot Metalist, reds. anm), vilket vi ändå gör till slut, även om vägen det blev lite svängigare än vad vi hade trott och hoppats. Men det är klart att det blir en annan typ av match mot United. Favoritskapet ligger på dem, vi kommer in med lite mer som underdogs, säger Martin Sjögren.

”Finns en liten fördel”

Att Hammarby kommer att behöva prestera avsevärt mycket bättre denna lördag än vad man gjorde i onsdags är det ingen tvekan om.

Samtidigt finns det faktorer som Hammarby kan dra fördel av, exempelvis att Manchester United ännu inte har inlett sin tävlingssäsong.

– Det tycker jag ändå att vi har (en fördel av, reds. anm), man såg på några av de andra resultaten, till exempel att Brann slog Inter borta, så det är klart att det finns en liten fördel i att vi är i matchform och att vi spelat mycket matcher. Sen får vi se om det är något vi kan använda oss av, säger Sjögren.

Stjärnförvärvet saknas

En annan fördel är att United prestigevärvning från i sommar, Fridolina Rolfö, saknas. Som väntat så var hon inte med mot PSV Eindhoven i onsdag och hon kommer inte heller att spela i kväll.

Att det är positivt för Hammarby är inget som Ellen Wangerheim hymlar om – samtidigt är hon ledsen för landslagskamratens skull.

– Jag är såklart ledsen för hennes skull att hon inte kan spela. Jag har mött henne nu på träning i landslaget. Extremt skicklig en mot en, bra fart och är också en ledare på planen. Så det är egentligen inte ett tråkigt tapp för oss, men de har duktiga spelare på alla positioner så det är ett tufft lag oavsett. Sen såklart skönt för oss att hon inte kommer att spela, säger Wangerheim.

Matchen spelas på 3Arena och den drar i gång klockan 19:00 i kväll.