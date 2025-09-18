Prenumerera

Foto: Bildbyrån

JUST NU: Roony Bardghji bänkas i CL

Fredrik de Ron
Roony Bardghji, 19, får inte förnyat förtroende.
Svensken bänkas mot Newcastle.
Anthony Elanga startar för ”The Magpies”.

Det var i helgen som den svenske supertalangen Roony Bardghji slängdes in för Barcelona. 19-åringen, som anslöt från FC Köpenhamn tidigare i somras, gjorde startdebut för den katalanska jätten i segern mot Valencia i Lamine Yamals frånvaro.

I kväll gästar Barcelona Premier League-klubben Newcastle United i Champions League-premiären. Då får Bardghji nöja sig med en plats på bänken.

I Newcastle får Anthony Elanga förtroendet att starta CL-matchen.

Matchen startar klockan 21:00.

Startelvor:

Newcastle:
Pope – Trippier, Schär, Burn, Livramento – Guimaraes, Tonali, Joelinton – Elanga, Gordon, Barnes.

Barcelona:
Garcia – Kounde, Cubarsi, Araujo, Martin – Pedri, de jong – Raphinha, Fermin Lopez, Rashford – Lewandowski.

