JUST NU: Roony Bardghji bänkas i CL

Roony Bardghji, 19, får inte förnyat förtroende.
Svensken bänkas mot Newcastle.
Anthony Elanga startar för ”The Magpies”.
Det var i helgen som den svenske supertalangen Roony Bardghji slängdes in för Barcelona. 19-åringen, som anslöt från FC Köpenhamn tidigare i somras, gjorde startdebut för den katalanska jätten i segern mot Valencia i Lamine Yamals frånvaro.
I kväll gästar Barcelona Premier League-klubben Newcastle United i Champions League-premiären. Då får Bardghji nöja sig med en plats på bänken.
I Newcastle får Anthony Elanga förtroendet att starta CL-matchen.
Matchen startar klockan 21:00.
Startelvor:
Newcastle:
Pope – Trippier, Schär, Burn, Livramento – Guimaraes, Tonali, Joelinton – Elanga, Gordon, Barnes.
Barcelona:
Garcia – Kounde, Cubarsi, Araujo, Martin – Pedri, de jong – Raphinha, Fermin Lopez, Rashford – Lewandowski.
