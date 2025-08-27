Klart: Rosengård ställs mot belgiskt motstånd i CL-kvalet

Rosengård är vidare i Champions League-kvalet.

Nu står det klart att OH Leuven väntar i finalen.

FC Rosengård städade av nordmakedonska Ljuboten och vann med hela 5–0 i Champions League-kvalet tidigare under onsdagen. Med det tog sig de regerande svenska mästarna vidare till final i miniturneringen, och efter kvällens matcher står det klart vilket motstånd som väntar för FCR.

Det blir belgiska OH Leuven, som tvingades hela vägen till förlängning i semifinalen mot SFK 2000 från Bosnien och Hercegovina innan avancemang kunde säkras.

Finalen spelas på lördag klockan 20:00. Vinnaren går vidare till nästa omgång av Champions League-kvalet.