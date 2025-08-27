Rosengårds ilska: ”Enormt ful fotboll”

Rosengård krossade Ljuboten från Nordmakedonien.

Efter Champions League-kvalmatchen var tränaren Joel Kjetselberg rasande.

– Vi ska vara glada att vi inte gick härifrån med skador i första halvlek, säger han till Sydsvenskan.

Video Fällström inte med i staben: "Alltid min radarpartner"

Under onsdagen inledde Rosengård sitt kval till Champions League när nordmakedonska Ljuboten stod för motståndet i den första matchen i miniturneringen.

Skånskorna vann med hela 5–0, efter dubbla mål från Amam Imo och Emilia Larsson samtidigt som 17-åriga Filippa Sjöström svarade för ett mål. Men efter matchen var FCR-tränaren Joel Kjetselberg långt från nöjd.

– De spelar en enormt ful fotboll, alltså brutal. Vi ska vara glada att vi inte gick härifrån med skador i första halvlek, säger han enligt Sydsvenskan.

Rosengård ställs mot vinnaren i kvällens möte mellan bosniska SFK 2000 Sarajevo och OH Leuven från Belgien i finalen på lördag.