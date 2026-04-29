Rekordusel kväll för Neuer – räddade inte ett enda skott

I går släppte Bayern München in fem mål mot Paris Saint-Germain.

Som om det inte var nog för Manuel Neuer räddade han inte heller ett enda skott i matchen.

Detta enligt ESPN:s statistik.

Gårdagens Champions League-semifinal mellan Paris Saint-Germain och Bayern München var en mycket spännande sådan.

Totalt sett bjöd den fartfyllda matchen i den franska huvudstaden på hela nio (!) mål där fjolårets CL-segrare gick vinnande ur det första av två möten med uddamålet.

Efter matchen på Parc des Princes var så gott som samtliga spelare nöjda med matchen. Det gäller även Bayern München-spelarna som hämtade upp ett 5-2-underläge till en uddamålsförlust.

En spelare som hade en tuffare kväll i Paris var bortalagets målvakt, Manuel Neuer. Det beror inte ”bara” på att han släppte in fem mål. Faktum är att han, enligt ESPN, inte räddade ett enda skott under hela matchen.

Totalt sett avlossade hemmalaget tolv skott under matchens gång varav fem på mål. Den dystra statistiken för Neuer innebär även att han är den första målvakten i ett Champions League-slutspel som har släppt in över fem mål utan att ha räddat ett enda skott i matchen.

Returen mellan de två storklubbarna spelas på onsdag nästa vecka.