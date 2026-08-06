Det här väntar Bajen i kväll – varningen inifrån

Anderlecht slog ut Hammarby i Europa League-kvalet.

Henrik Rydström menar att Bajens motstånd i kväll i Conference Leagues dito är spelskickligare.

– Anderlecht var ju inte så spelande, det var som att se Wastå skicka långa bollar konstant, säger tränaren och skrattar.

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Petter Wastå var målvakten som Henrik Rydström spelade tillsammans med i Kalmar FF 1994-2012. De kom upp i A-laget samtidigt, la skorna på hyllan nästan samtidigt efter ett helt fotbollsliv i den småländska klubben.

När Rydström nu ska beskriva Hammarbys motstånd Raków Częstochowa som väntar på polsk mark i Conference League-kvalets tredje runda är han imponerad – och tror att det blir en annan match i kväll än hur det såg ut i dubbelmötet mot Anderlecht i Europa League-kvalet förra veckan (förlust 1-3 på bortaplan efter 1-1 hemma veckan innan).

– Polackerna är mer spelande, för Anderlecht var ju inte så spelande. Det var som att se Wastå skicka långa bollar konstant, han fick ju problem med höften för att så slog så många långbollar. Anderlechts målvakt har nog åkt på samma sak nu, säger Rydström och skrattar innan han fortsätter:

– Det här polska laget håller i bollen och det är viktigt att vi väljer vilka ytor som de får ha bollen i. Sedan vet vi om att klubben är under press. De har inte börjat skitbra i ligan (två inledande förluster) och de är klart starkare hemma än borta. De är ett spelande lag som spelar 3-4-3 där de pressar högt i anfallsspelet, men sedan försvarar sig lågt i ett 5-4-1.

Landade i 37-gradig värme

I en intervju med FotbollDirekt var Markus Karlsson inne på att chockvärmen i Polen blir jobbig och Rydström är medveten om att hettan kan märkas av på planen.

När laget landade i Częstochowa under gårdagseftermiddagen steg de ut i 37-gradig värme.

– Är det extremt varmt påverkar det så klart. Det går inte att pressa hela tiden och ha samma intensitet. Tempot blir lägre och man får skruva ner volymen lite oftare.