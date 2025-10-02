Egna kritiken efter insatsen: ”Får inte se ut så här”

Malmö FF fick en tuff kväll borta mot Viktoria Plzen – med skador, utvisning och en klar förlust.

Efter matchen uttryckte Otto Rosengren och Hugo Bolin sin frustration.

– Det är tufft, vi är besvikna, säger Hugo Bolin till Disney+ efter matchen.

MFF fick tidigt problem i mötet med tjeckiska Viktoria Plzen. Både Pontus Jansson och Anders Christiansen tvingades kliva av skadade och strax därefter blev Lasse Berg Johnsen utvisad. Hemmalaget utnyttjade situationen och vann tillslut med 3–0.

Efter slutsignalen konstaterade mittfältaren Otto Rosengren att kvällen var tuff för de himmelsblå.

– Det är frustrerande. Vi gör det inte tillräckligt bra.

– Jag tycker vi släpper in för billiga mål och att sedan få ett rött kort gör det svårt att vända matchen.

– Det känns som att allt gick emot oss, säger han till Disney+ efter matchen.

Han lyfter särskilt betydelsen av att två lagkaptener saknades redan under första halvlek.

– ”Ponne” (Pontus Jansson) och AC (Anders Christiansen) är jätteviktiga spelare och ledare för oss, så det var tungt.

Hugo Bolin fyllde i:

– Vi är besvikna, det är tufft. Det blir svårt att ta ikapp efter mål och rött kort. Det får inte se ut så här.

Rosengren menar att Malmö måste analysera insatsen, men framför allt blicka framåt mot nästa uppgift.

– Vi får se vad vi kan göra bättre, vad vi gjorde bra och sedan försöka ladda om mentalt inför matchen på söndag. Vi måste fokusera på allsvenskan. Den är jätteviktig för oss för att försöka knipa tredjeplatsen.



