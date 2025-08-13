Isherwood: ”Jag är hungrig och redo – så enkelt är det”

Thomas Ishwerwood har varit bänkad i två av tre Europamatcher för AIK.

Han imponerade i derbyt senast och hoppas nu starta på ungersk mark under torsdagen.

– Det är upp till tränaren, men jag är här, jag är redo och hungrig. Så enkelt är det, säger mittbacken till FotbollDirekt.

Tidigare i somras intervjuades Thomas Isherwood på Karlberg av FD.

Samtalet handlade bland annat om mittbackens förvandling den här säsongen jämfört med i fjol där han efter ankomsten från Darmstadt sent i augusti hade svårt att ta en ordinarie tröja.

I år har 27-åringen gjort succé och med kontrakt som löper ut efter säsongen är intresset förstås stort vad som händer med Isherwood. Han själv var förtegen kring sin framtid i juli månad.

– Vi har inga förhandlingar just nu utan jag tar bara vecka för vecka, sa Isherwood om dialogen med AIK om en fortsättning.

Det är ingen hemlighet att mittbacken har klubbar efter sig. Vad FD erfar är Isherwood en av AIK-spelarna med störst intresse utifrån på sig.

Därför lite överraskande att han trots sin framgång i Gnagets trebackslinje bänkats i två av tre Europamatcher.

Såväl borta mot estniska Paide som hemma mot ungerska Györi spelade i stället Benjamin Tiedemann Hansen ihop med Filip Benkovic och Sotitios Papagiannopoulos.

Isherwood själv hoppas nu ta tillbaka platsen när returen mot Györi spelas på ungersk mark under torsdagen där AIK har med sig 2-1-ledning från första mötet.

– Det är upp till tränaren, men jag är här, jag är redo och hungrig. Så enkelt är det. Jag tar match för match, säger mittbacken till FD.

Ger inte upp guldet: ”Det här är fotboll”

Och i senaste matchen spelade ju Ishwerwood, 0-0-derbyt mot Djurgården inför närmare 46 000 åskådare. Mittbacken imponerade och kommer därmed fylld av självförtroende inför avgörandet i Conference League-kvalets tredje runda mot Györi.

– Det var bra smällar i derbyt, bra fajter. Synd att vi inte var tillräckligt kliniska för att göra mål, men vi höll nollan. Vi hade lägen borta mot Malmö också (0-0), där vi hade lägen för att få med oss tre poäng. Vi är en stark grupp och är laddade för Europa nu, säger Ishwerwood som i derbyt mot Djurgården hade en duell med Adam Ståhl som mer liknande hockey än fotboll där de två tatuerade killarna med rakade skallar flög in i reklamskyltarna.

– Haha, han är bra spelare. Jag gillar hans karaktär, säger Isherwood om Ståhl.

Efter derbyt mot Djurgården var Anton Salétros inne på att det kan bli svårt för AIK att komma ikapp serieledande Mjällby. Gnaget på fjärde plats har hela tolv poäng upp till sensationella allsvenska ettan. Isherwood däremot ger inte upp.

– Nej, jag ger absolut inte upp någonting i fotboll. Det här är fotboll, det är många poäng att spela om, många matcher kvar, avslutar mittbacken.