Nordsjælland: Right to Dream, talangfabriken och svenskarna

Opa opa, Gais är tillbaka i Europa.

Nu väntar den danska talangfabriken FC Nordsjælland.

Här är allt du behöver veta om Gais-motståndet.

Bildmontage. Foto: Alamy / Bildbyrån

Efter en historisk tredjeplats i allsvenskan i fjol är Europa-fotboll tillbaka på Gamla Ullevi. Gais har inte spelat europeisk fotboll sedan 1990, hela 36 år sedan, men under torsdagskvällen är det dags igen när danska FC Nordsjælland står för motståndet i den andra kvalomgången till Europa Conference League-kvalet.

Skulle det bli en seger i dubbelmötet går Gais vidare till den tredje och sista kvalomgången. Då väntar antingen isländska Valur eller HSK Zrinjski Mostar från Bosnien och Hercegovina, följt av ett sista playoff-dubbelmöte innan Conference-gruppspel. Blir det förlust mot Nordsjælland tar Gais Europa-återkomst slut här.

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Det här är Nordsjælland

Fullständigt namn: Football Club Nordsjælland

Football Club Nordsjælland Grundat: 1991

1991 Tränare: Jens Olsen

Jens Olsen Senaste tabellplacering: 3 (6)

3 (6) Hemmaarena: Right to Dream Park (10 300 åskådare)

Right to Dream Park (10 300 åskådare) Smeknamn: ”Tigrene” (danska, Tigrarna)

”Tigrene” (danska, Tigrarna) Antal ligatitlar: 1

1 Antal cuptitlar: 2

2 Uefa-rakning: 201 (Gais 259)

Historia

FC Nordsjælland grundades officiellt år 1991 (35 år sedan), men då i form av Farum BK. Klubben var en sammanslagning av de två Farum-klubbarna Farum Idræts Klub (Farum Idrottsklubb) och Stavnsholt Boldklub (Stavnsholt Bollklubb), på initiativ av invånarna i staden Farum och fick stort stöd från bland annat den dåvarande borgmästaren Peter Brixtofte, som också blev ordförande i klubben. 2003 blev han tvungen att avgå från posten efter en korruptionsskandal.

Nordsjælland som vi känner till klubben i dag är betydligt yngre än så. I mars 2003 köptes Farum BK av AKP Holding, ett holdingbolaget som ägdes av den lokala affärsmannen Allan K. Pedersen. Det nya namnet, som används än i dag, introducerades i ett försök att distansera klubben från korruptionsskandalen samma år.

Sedan dess har FC Nordsjælland konsekvent legat mer eller mindre i mitten av den danska ligatabellen (som spelas i två omgångar, först ligaspel och sedan slutspel). Klubbens hittills enda ligatitel kom i säsongen 2011/12 under ledning av den danska tränaren och före detta förbundskapten Kasper Hjulmand. I guldtruppen fanns svenskbekantingar som den tidigare AIK– och Malmö FF-spelaren Enoch Kofi Adu och den svenska mittfältaren Rawez Lawan.

Enoch Koffi Adu, Nordsjælland. Foto: Alamy

Året därpå slutade klubben på en andraplats i ligan.

Right to Dream och talangfabriken

År 2015 gick FC Nordsjælland in i en ny era när klubben köptes upp av den ghananska akademiverksamheten Right to Dream Academy. Det blev starten på en nysatsning med fokus på talangutveckling, afrikanska talanger och storförsäljningar.

I augusti 2023 sålde ”Tigrarna” den ghananske yttern Ernest Nuamah, som kom till klubben via Right to Dream-akademin, till RWDM Brussels i Belgien för ett klubbrekord på omkring 276 miljoner kronor. Sedan dess har Nordsjælland sålt ett stort antal talanger till europeiska storklubbar, men transferrekordet står sig ännu.

Dyraste försäljningarna

Spelare Nationalitet Såldes till Säsong Transfersumma Ernest Nuamah Ghana RWDM 2023/25 €25m Sindre Walle Egeli Norge Ipswich Town 2025/26 €20m Ibrahim Osman Ghana Brighton & Hove Albion 2024/25 €19,5m Conrad Harder Danmark Sporting CP 2024/25 €19m Kamaldeen Sulemana Ghana Stade Rennais 2021/22 €17m Lucas Høgsberg Danmark Strasbourg 2025/26 €15m Källa: Transfermarkt.

Utöver de många jätteförsäljningarna har en handfull stortalanger passerat genom Nordsjælland och vuxit ut till stora internationella stjärnor.

Tidigare stjärnor

Daniel Svensson, Borussia Dortmund (2020-2025)

Mikkel Damsgaard, Brentford (2013-2020)

Stanislav Lobotka, Napoli (2015-2017)

Mohammed Kudus, Tottenham Hotspur (2018-2020)

Emre Mor, NEC Nijmegen (2015-2016)

Trupp 2026

Spelare Nationalitet Målvakter Andreas Hansen Danmark Jakob Busk Danmark Andreas Søndenbroe Danmark Försvarare Moah Markmann Danmark Tobias Salquist Danmark Stephen Accuah Ghana Markus Walker Danmark Villads Rutkjær Danmark Matej Tuka Sverige Juho Lähteemäki Finland Runar Norheim Norge Peter Ankersen Danmark Victor Gustafsen Danmark Mittfältare Mark Brink Danmark Justin Janssen Danmark Malte Heyde Danmark Caleb Yirenkyi Ghana Nicklas Røjkjær Danmark Lamine Sadio Senegal Anfallare Prince Amoako Junior Ghana Ibrahim Adel Egypten Daniel Johannesson Island Ola Solbakken Norge Villum Dalsgaard Danmark Araphat Mohammed Ghana Hjalte Boe Rasmussen Danmark Alexander Lind Danmark Levy Nene Elfenbenskusten Villum Berthelsen Danmark Souleymane Alio Burkina Faso William Faber Danmark

Svenskarna och svensk-bekantingarna

I årets upplaga av FC Nordsjælland hittar vi bara en svensk, trots att klubben historiskt sett har varit hem till en mängd svenskar. Faktum är att Sverige är den näst mest förekommande nationaliteten (förutom Danmark) i klubbens historia, enbart bakom Ghana. I dag är det bara den svensk-kroatiska mittbacken Matej Tuka, 19, som tillhör ”Tigrarna”. Han har däremot inte gjort debut för A-laget ännu och har fått nöja sig med spel i reservlag och U21.

Genom åren har klubben, som sagt, kryllat av svenskar, men den som har gjort överlägset flest matcher för Nordsjælland är den svenska VM-spelaren Daniel Svensson. Innan han lämnade för tyska Borussia Dortmund i februari 2025 hann Svensson med att göra 153 matcher för den danska klubben, vilket är nästan 50 matcher fler än någon annan svensk har gjort.

Daniel Svensson, Nordsjælland. Foto: Bildbyrån

Andra profilerade svenska spelare som har passerat genom Nordsjælland är Benjamin Nygren, Patrik Carlgren, David Moberg Karlsson, Rawez Lawan och Pierre Neurath Bengtsson.

Spelare Period Antal matcher Matej Tuka 2026-nutid 0 Emil Roback 2022-2023 1 Ben Engdahl 2022-2024 2 Benjamin Nygren 2022-2025 107 Jesper Dickman 2021-2022 0 Daniel Svensson 2021-2025 153 Patrik Carlgren 2017 5 David Moberg Karlsson 2014-2016 49 Joe Sise 2012-2015 0 Robin Kacaniklic 2011 0 Rawez Lawan 2009-2013 103 Pierre Neurath Bengtsson 2009-2011 48 Benjamin Kibebe 2008-2010 65 Andreas Dahl 2007-2009 47 Marcus Pode 2007-2009 18 Johnny Lundberg 2006-2009 90 Källa: Transfermarkt.

I dagens trupp återfinns även en svenskbekanting i form av den tidigare Mjällby AIF-spelaren Nicklas Røjkjær, som lämnade Maif för Nordsjælland förra sommaren. Men det finns även en mängd andra allsvenska profiler som har gått vägen via den danska toppklubben.

Pascal Gregor, Halmstads BK (2011-2018)

Mikkel Rygaard, BK Häcken (2018-2021)

Enoch Kofi Adu, pensionerad (2010-2013)

Anders Christiansen, Malmö FF (2012-2015)

Mads Hansen, Brommapojkarna (2022-2025)

Mads Thychosen, AIK (2019-2022)

Ibrahim Sadiq, AZ Alkmaar (2018-2022)

Jens Stryger, Malmö FF (2013-2014)

Benjamin Tiedemann, Aalborg BK (2017-2019)

Rocco Ascone, Halmstads BK (2022-2026)

Leo Walta, Swansea (2019-2024)

Kaare Barslund, Brommapojkarna (egen produkt, 2021-2024)

Carljohan Eriksson, Sarpsborg 08 (2023-2024)

Yannick Agnero, Lech Poznan (2021-2024)

Tony Miettinen, Mjällby AIF (2019-2021)

Matchen mellan Gais och FC Nordsjælland startar klockan 19:00 i dag, torsdag. Returmatchen spelas i Danmark nästa torsdag, den 30 juli.