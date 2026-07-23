Nordsjælland: Right to Dream, talangfabriken och svenskarna
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Opa opa, Gais är tillbaka i Europa.
Nu väntar den danska talangfabriken FC Nordsjælland.
Här är allt du behöver veta om Gais-motståndet.
Efter en historisk tredjeplats i allsvenskan i fjol är Europa-fotboll tillbaka på Gamla Ullevi. Gais har inte spelat europeisk fotboll sedan 1990, hela 36 år sedan, men under torsdagskvällen är det dags igen när danska FC Nordsjælland står för motståndet i den andra kvalomgången till Europa Conference League-kvalet.
Skulle det bli en seger i dubbelmötet går Gais vidare till den tredje och sista kvalomgången. Då väntar antingen isländska Valur eller HSK Zrinjski Mostar från Bosnien och Hercegovina, följt av ett sista playoff-dubbelmöte innan Conference-gruppspel. Blir det förlust mot Nordsjælland tar Gais Europa-återkomst slut här.
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Det här är Nordsjælland
- Fullständigt namn: Football Club Nordsjælland
- Grundat: 1991
- Tränare: Jens Olsen
- Senaste tabellplacering: 3 (6)
- Hemmaarena: Right to Dream Park (10 300 åskådare)
- Smeknamn: ”Tigrene” (danska, Tigrarna)
- Antal ligatitlar: 1
- Antal cuptitlar: 2
- Uefa-rakning: 201 (Gais 259)
Historia
FC Nordsjælland grundades officiellt år 1991 (35 år sedan), men då i form av Farum BK. Klubben var en sammanslagning av de två Farum-klubbarna Farum Idræts Klub (Farum Idrottsklubb) och Stavnsholt Boldklub (Stavnsholt Bollklubb), på initiativ av invånarna i staden Farum och fick stort stöd från bland annat den dåvarande borgmästaren Peter Brixtofte, som också blev ordförande i klubben. 2003 blev han tvungen att avgå från posten efter en korruptionsskandal.
Nordsjælland som vi känner till klubben i dag är betydligt yngre än så. I mars 2003 köptes Farum BK av AKP Holding, ett holdingbolaget som ägdes av den lokala affärsmannen Allan K. Pedersen. Det nya namnet, som används än i dag, introducerades i ett försök att distansera klubben från korruptionsskandalen samma år.
Sedan dess har FC Nordsjælland konsekvent legat mer eller mindre i mitten av den danska ligatabellen (som spelas i två omgångar, först ligaspel och sedan slutspel). Klubbens hittills enda ligatitel kom i säsongen 2011/12 under ledning av den danska tränaren och före detta förbundskapten Kasper Hjulmand. I guldtruppen fanns svenskbekantingar som den tidigare AIK– och Malmö FF-spelaren Enoch Kofi Adu och den svenska mittfältaren Rawez Lawan.
Året därpå slutade klubben på en andraplats i ligan.
Right to Dream och talangfabriken
År 2015 gick FC Nordsjælland in i en ny era när klubben köptes upp av den ghananska akademiverksamheten Right to Dream Academy. Det blev starten på en nysatsning med fokus på talangutveckling, afrikanska talanger och storförsäljningar.
I augusti 2023 sålde ”Tigrarna” den ghananske yttern Ernest Nuamah, som kom till klubben via Right to Dream-akademin, till RWDM Brussels i Belgien för ett klubbrekord på omkring 276 miljoner kronor. Sedan dess har Nordsjælland sålt ett stort antal talanger till europeiska storklubbar, men transferrekordet står sig ännu.
Dyraste försäljningarna
|Spelare
|Nationalitet
|Såldes till
|Säsong
|Transfersumma
|Ernest Nuamah
|Ghana
|RWDM
|2023/25
|€25m
|Sindre Walle Egeli
|Norge
|Ipswich Town
|2025/26
|€20m
|Ibrahim Osman
|Ghana
|Brighton & Hove Albion
|2024/25
|€19,5m
|Conrad Harder
|Danmark
|Sporting CP
|2024/25
|€19m
|Kamaldeen Sulemana
|Ghana
|Stade Rennais
|2021/22
|€17m
|Lucas Høgsberg
|Danmark
|Strasbourg
|2025/26
|€15m
Utöver de många jätteförsäljningarna har en handfull stortalanger passerat genom Nordsjælland och vuxit ut till stora internationella stjärnor.
Tidigare stjärnor
- Daniel Svensson, Borussia Dortmund (2020-2025)
- Mikkel Damsgaard, Brentford (2013-2020)
- Stanislav Lobotka, Napoli (2015-2017)
- Mohammed Kudus, Tottenham Hotspur (2018-2020)
- Emre Mor, NEC Nijmegen (2015-2016)
Trupp 2026
|Spelare
|Nationalitet
|Målvakter
|Andreas Hansen
|Danmark
|Jakob Busk
|Danmark
|Andreas Søndenbroe
|Danmark
|Försvarare
|Moah Markmann
|Danmark
|Tobias Salquist
|Danmark
|Stephen Accuah
|Ghana
|Markus Walker
|Danmark
|Villads Rutkjær
|Danmark
|Matej Tuka
|Sverige
|Juho Lähteemäki
|Finland
|Runar Norheim
|Norge
|Peter Ankersen
|Danmark
|Victor Gustafsen
|Danmark
|Mittfältare
|Mark Brink
|Danmark
|Justin Janssen
|Danmark
|Malte Heyde
|Danmark
|Caleb Yirenkyi
|Ghana
|Nicklas Røjkjær
|Danmark
|Lamine Sadio
|Senegal
|Anfallare
|Prince Amoako Junior
|Ghana
|Ibrahim Adel
|Egypten
|Daniel Johannesson
|Island
|Ola Solbakken
|Norge
|Villum Dalsgaard
|Danmark
|Araphat Mohammed
|Ghana
|Hjalte Boe Rasmussen
|Danmark
|Alexander Lind
|Danmark
|Levy Nene
|Elfenbenskusten
|Villum Berthelsen
|Danmark
|Souleymane Alio
|Burkina Faso
|William Faber
|Danmark
Svenskarna och svensk-bekantingarna
I årets upplaga av FC Nordsjælland hittar vi bara en svensk, trots att klubben historiskt sett har varit hem till en mängd svenskar. Faktum är att Sverige är den näst mest förekommande nationaliteten (förutom Danmark) i klubbens historia, enbart bakom Ghana. I dag är det bara den svensk-kroatiska mittbacken Matej Tuka, 19, som tillhör ”Tigrarna”. Han har däremot inte gjort debut för A-laget ännu och har fått nöja sig med spel i reservlag och U21.
Genom åren har klubben, som sagt, kryllat av svenskar, men den som har gjort överlägset flest matcher för Nordsjælland är den svenska VM-spelaren Daniel Svensson. Innan han lämnade för tyska Borussia Dortmund i februari 2025 hann Svensson med att göra 153 matcher för den danska klubben, vilket är nästan 50 matcher fler än någon annan svensk har gjort.
Andra profilerade svenska spelare som har passerat genom Nordsjælland är Benjamin Nygren, Patrik Carlgren, David Moberg Karlsson, Rawez Lawan och Pierre Neurath Bengtsson.
|Spelare
|Period
|Antal matcher
|Matej Tuka
|2026-nutid
|0
|Emil Roback
|2022-2023
|1
|Ben Engdahl
|2022-2024
|2
|Benjamin Nygren
|2022-2025
|107
|Jesper Dickman
|2021-2022
|0
|Daniel Svensson
|2021-2025
|153
|Patrik Carlgren
|2017
|5
|David Moberg Karlsson
|2014-2016
|49
|Joe Sise
|2012-2015
|0
|Robin Kacaniklic
|2011
|0
|Rawez Lawan
|2009-2013
|103
|Pierre Neurath Bengtsson
|2009-2011
|48
|Benjamin Kibebe
|2008-2010
|65
|Andreas Dahl
|2007-2009
|47
|Marcus Pode
|2007-2009
|18
|Johnny Lundberg
|2006-2009
|90
I dagens trupp återfinns även en svenskbekanting i form av den tidigare Mjällby AIF-spelaren Nicklas Røjkjær, som lämnade Maif för Nordsjælland förra sommaren. Men det finns även en mängd andra allsvenska profiler som har gått vägen via den danska toppklubben.
- Pascal Gregor, Halmstads BK (2011-2018)
- Mikkel Rygaard, BK Häcken (2018-2021)
- Enoch Kofi Adu, pensionerad (2010-2013)
- Anders Christiansen, Malmö FF (2012-2015)
- Mads Hansen, Brommapojkarna (2022-2025)
- Mads Thychosen, AIK (2019-2022)
- Ibrahim Sadiq, AZ Alkmaar (2018-2022)
- Jens Stryger, Malmö FF (2013-2014)
- Benjamin Tiedemann, Aalborg BK (2017-2019)
- Rocco Ascone, Halmstads BK (2022-2026)
- Leo Walta, Swansea (2019-2024)
- Kaare Barslund, Brommapojkarna (egen produkt, 2021-2024)
- Carljohan Eriksson, Sarpsborg 08 (2023-2024)
- Yannick Agnero, Lech Poznan (2021-2024)
- Tony Miettinen, Mjällby AIF (2019-2021)
Matchen mellan Gais och FC Nordsjælland startar klockan 19:00 i dag, torsdag. Returmatchen spelas i Danmark nästa torsdag, den 30 juli.
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