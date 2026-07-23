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Bildmontage. Foto: Alamy / Bildbyrån

Nordsjælland: Right to Dream, talangfabriken och svenskarna

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Fredrik de Ron
Webbredaktör
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Opa opa, Gais är tillbaka i Europa.
Nu väntar den danska talangfabriken FC Nordsjælland.
Här är allt du behöver veta om Gais-motståndet.

Bildmontage. Foto: Alamy / Bildbyrån

Efter en historisk tredjeplats i allsvenskan i fjol är Europa-fotboll tillbaka på Gamla Ullevi. Gais har inte spelat europeisk fotboll sedan 1990, hela 36 år sedan, men under torsdagskvällen är det dags igen när danska FC Nordsjælland står för motståndet i den andra kvalomgången till Europa Conference League-kvalet.

Skulle det bli en seger i dubbelmötet går Gais vidare till den tredje och sista kvalomgången. Då väntar antingen isländska Valur eller HSK Zrinjski Mostar från Bosnien och Hercegovina, följt av ett sista playoff-dubbelmöte innan Conference-gruppspel. Blir det förlust mot Nordsjælland tar Gais Europa-återkomst slut här.

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Det här är Nordsjælland

  • Fullständigt namn: Football Club Nordsjælland
  • Grundat: 1991
  • Tränare: Jens Olsen
  • Senaste tabellplacering: 3 (6)
  • Hemmaarena: Right to Dream Park (10 300 åskådare)
  • Smeknamn: Tigrene” (danska, Tigrarna)
  • Antal ligatitlar: 1
  • Antal cuptitlar: 2
  • Uefa-rakning: 201 (Gais 259)

Historia

FC Nordsjælland grundades officiellt år 1991 (35 år sedan), men då i form av Farum BK. Klubben var en sammanslagning av de två Farum-klubbarna Farum Idræts Klub (Farum Idrottsklubb) och Stavnsholt Boldklub (Stavnsholt Bollklubb), på initiativ av invånarna i staden Farum och fick stort stöd från bland annat den dåvarande borgmästaren Peter Brixtofte, som också blev ordförande i klubben. 2003 blev han tvungen att avgå från posten efter en korruptionsskandal.

Nordsjælland som vi känner till klubben i dag är betydligt yngre än så. I mars 2003 köptes Farum BK av AKP Holding, ett holdingbolaget som ägdes av den lokala affärsmannen Allan K. Pedersen. Det nya namnet, som används än i dag, introducerades i ett försök att distansera klubben från korruptionsskandalen samma år.

Sedan dess har FC Nordsjælland konsekvent legat mer eller mindre i mitten av den danska ligatabellen (som spelas i två omgångar, först ligaspel och sedan slutspel). Klubbens hittills enda ligatitel kom i säsongen 2011/12 under ledning av den danska tränaren och före detta förbundskapten Kasper Hjulmand. I guldtruppen fanns svenskbekantingar som den tidigare AIK– och Malmö FF-spelaren Enoch Kofi Adu och den svenska mittfältaren Rawez Lawan.

**Fotboll – UEFA Champions League – Grupp E – Chelsea mot FC Nordsjælland – Stamford Bridge. Enoch Adu (FC Nordsjælland) och Fernando Torres (Chelsea).**
Enoch Koffi Adu, Nordsjælland. Foto: Alamy

Året därpå slutade klubben på en andraplats i ligan.

Right to Dream och talangfabriken

År 2015 gick FC Nordsjælland in i en ny era när klubben köptes upp av den ghananska akademiverksamheten Right to Dream Academy. Det blev starten på en nysatsning med fokus på talangutveckling, afrikanska talanger och storförsäljningar.

I augusti 2023 sålde ”Tigrarna” den ghananske yttern Ernest Nuamah, som kom till klubben via Right to Dream-akademin, till RWDM Brussels i Belgien för ett klubbrekord på omkring 276 miljoner kronor. Sedan dess har Nordsjælland sålt ett stort antal talanger till europeiska storklubbar, men transferrekordet står sig ännu.

Dyraste försäljningarna

SpelareNationalitetSåldes tillSäsongTransfersumma
Ernest NuamahGhanaRWDM2023/25€25m
Sindre Walle EgeliNorgeIpswich Town2025/26€20m
Ibrahim OsmanGhanaBrighton & Hove Albion2024/25€19,5m
Conrad HarderDanmarkSporting CP2024/25€19m
Kamaldeen SulemanaGhanaStade Rennais2021/22€17m
Lucas HøgsbergDanmarkStrasbourg2025/26€15m
Källa: Transfermarkt.

Utöver de många jätteförsäljningarna har en handfull stortalanger passerat genom Nordsjælland och vuxit ut till stora internationella stjärnor.

Tidigare stjärnor

  • Daniel Svensson, Borussia Dortmund (2020-2025)
  • Mikkel Damsgaard, Brentford (2013-2020)
  • Stanislav Lobotka, Napoli (2015-2017)
  • Mohammed Kudus, Tottenham Hotspur (2018-2020)
  • Emre Mor, NEC Nijmegen (2015-2016)

Trupp 2026

SpelareNationalitet
Målvakter
Andreas HansenDanmark
Jakob BuskDanmark
Andreas SøndenbroeDanmark
Försvarare
Moah MarkmannDanmark
Tobias SalquistDanmark
Stephen AccuahGhana
Markus WalkerDanmark
Villads RutkjærDanmark
Matej TukaSverige
Juho LähteemäkiFinland
Runar NorheimNorge
Peter AnkersenDanmark
Victor GustafsenDanmark
Mittfältare
Mark BrinkDanmark
Justin JanssenDanmark
Malte HeydeDanmark
Caleb YirenkyiGhana
Nicklas RøjkjærDanmark
Lamine SadioSenegal
Anfallare
Prince Amoako JuniorGhana
Ibrahim AdelEgypten
Daniel JohannessonIsland
Ola SolbakkenNorge
Villum DalsgaardDanmark
Araphat MohammedGhana
Hjalte Boe RasmussenDanmark
Alexander LindDanmark
Levy NeneElfenbenskusten
Villum BerthelsenDanmark
Souleymane AlioBurkina Faso
William FaberDanmark

Svenskarna och svensk-bekantingarna

I årets upplaga av FC Nordsjælland hittar vi bara en svensk, trots att klubben historiskt sett har varit hem till en mängd svenskar. Faktum är att Sverige är den näst mest förekommande nationaliteten (förutom Danmark) i klubbens historia, enbart bakom Ghana. I dag är det bara den svensk-kroatiska mittbacken Matej Tuka, 19, som tillhör ”Tigrarna”. Han har däremot inte gjort debut för A-laget ännu och har fått nöja sig med spel i reservlag och U21.

Genom åren har klubben, som sagt, kryllat av svenskar, men den som har gjort överlägset flest matcher för Nordsjælland är den svenska VM-spelaren Daniel Svensson. Innan han lämnade för tyska Borussia Dortmund i februari 2025 hann Svensson med att göra 153 matcher för den danska klubben, vilket är nästan 50 matcher fler än någon annan svensk har gjort.

**Översättning (engelska):** Fotboll, danska Superligan. FC Nordsjællands Daniel Svensson och FC Köpenhamns Magnus Mattsson under matchen mellan FC Köpenhamn och FC Nordsjælland. (Foto: Bildbyrån. Endast för publicering i Sverige och Norge.)
Daniel Svensson, Nordsjælland. Foto: Bildbyrån

Andra profilerade svenska spelare som har passerat genom Nordsjælland är Benjamin Nygren, Patrik Carlgren, David Moberg Karlsson, Rawez Lawan och Pierre Neurath Bengtsson.

SpelarePeriodAntal matcher
Matej Tuka2026-nutid0
Emil Roback2022-20231
Ben Engdahl2022-20242
Benjamin Nygren2022-2025107
Jesper Dickman2021-20220
Daniel Svensson2021-2025153
Patrik Carlgren20175
David Moberg Karlsson2014-201649
Joe Sise2012-20150
Robin Kacaniklic20110
Rawez Lawan2009-2013103
Pierre Neurath Bengtsson2009-201148
Benjamin Kibebe2008-201065
Andreas Dahl2007-200947
Marcus Pode2007-200918
Johnny Lundberg2006-200990
Källa: Transfermarkt.

I dagens trupp återfinns även en svenskbekanting i form av den tidigare Mjällby AIF-spelaren Nicklas Røjkjær, som lämnade Maif för Nordsjælland förra sommaren. Men det finns även en mängd andra allsvenska profiler som har gått vägen via den danska toppklubben.

  • Pascal Gregor, Halmstads BK (2011-2018)
  • Mikkel Rygaard, BK Häcken (2018-2021)
  • Enoch Kofi Adu, pensionerad (2010-2013)
  • Anders Christiansen, Malmö FF (2012-2015)
  • Mads Hansen, Brommapojkarna (2022-2025)
  • Mads Thychosen, AIK (2019-2022)
  • Ibrahim Sadiq, AZ Alkmaar (2018-2022)
  • Jens Stryger, Malmö FF (2013-2014)
  • Benjamin Tiedemann, Aalborg BK (2017-2019)
  • Rocco Ascone, Halmstads BK (2022-2026)
  • Leo Walta, Swansea (2019-2024)
  • Kaare Barslund, Brommapojkarna (egen produkt, 2021-2024)
  • Carljohan Eriksson, Sarpsborg 08 (2023-2024)
  • Yannick Agnero, Lech Poznan (2021-2024)
  • Tony Miettinen, Mjällby AIF (2019-2021)

Matchen mellan Gais och FC Nordsjælland startar klockan 19:00 i dag, torsdag. Returmatchen spelas i Danmark nästa torsdag, den 30 juli.

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