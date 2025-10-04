Angergård inför derbyt: ”En liten extra skjuts”

Daniel Angergård är en av huvudtränarna i Kristanstads DFF.

Nu ska laget avsluta hösten och spela sitt andra Skånederby på rad.

– Det är såna här matcher som vi gillar att spela med mycket publik och lite extra anspänning runt omkring, säger Angergård till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Förra veckan spelade KDFF 1–1 mot Malmö FF på hemmaplan. Nu väntar ett nytt Skånederby men denna gången borta mot Vittsjö.

– Nej men det är roligt. Det är såna här matcher som vi gillar att spela med mycket publik och lite extra anspänning runt omkring. Mot Malmö hade vi vår högsta publiksiffra den hör säsongen och både spelare och ledare får en liten extra skjuts utav det. Och det blir väl något liknande på lördag, om det är på bortaplan mot Vittsjö.

Finns det något ni tar med er från det senaste derbyt mot Malmö?

– Nej, men vi har ändå en ganska god känsla från Malmö-matchen, även om den skulle kunna ha gått. Och så leder de med 1-0 och sen så i andra halvlek är vi sämre och de skulle kanske kunna avgöra matchen. Men Mathilde Janzen gör ett fint kvitteringsmål där och 1-1 kanske är rättvist någonstans känslomässigt. Så vi tar med oss en del av spelet som vi tycker att vi gör ganska bra och en känsla av att vi är fortsatt obesegrade i fyra matcher i rad

KDFF är den singelklubben som ligger bäst till av alla singelklubbar i damallsvenskan. Skåningarna jagar Djurgården på en fjärde plats men det finns även en chans att komma förbi Malmö FF på en tredjeplats.

– Det säger ganska mycket om var Kristanstad är och har varit. Och det är såklart att vi kan vara med och utmana de här stora drakarna. Det kanske inte ska gå även om vi har ambitioner och målsättningar att göra det och kan tävla mot dem. Så ja, det är en härlig klubb att få vara i och jag är tacksam för mina tre år som, att få jobba här.

Daniel Angergård kom med besked under början av höstsäsongen att han lämnar KDFF för att ta sig ut på nya äventyr.

Du ska ut på nya äventyr snart? Vart bär det av?

– Det får vi se. Jag vill inte stänga några dörrar och inte förhasta mig in i något beslut utan att hitta en miljö där man känner att man kan göra någonting jäkligt bra där man får ta plats och jag får göra det som jag är bra på.

Vittsjö tar emot Kristanstad kl 13:00.