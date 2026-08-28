Arnardóttir hyllar Bajens nytillskott: ”Då var hon helt imponerad”

STOCKHOLM. Hammarby har värvat en ny spelare från Island.

Nu berättar lagkamraten och landsmaninnan Gudrún Arnardóttir om nyförvärvet.

– Hon är den spelaren som kan göra något oförväntat, säger Arnardottir till FotbollDirekt.

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Hammarbys senaste värvning är isländskan Ída Hermannsdóttir. Anfallaren representerar det isländska landslaget och bli nu lagkamrat med landslagskollegan, mittbacken, Gudrún Arnardóttir.

Gudrún Arnardóttir berättar om Hammarbys nyförvärv.

– Vi har spelat i landslaget tillsammans. Så det är roligt att få en islänning och kunna prata lite isländska. Det är roligt att ha henne här och hon har börjat försöka komma in i allt och lära sig. Hon kan ju inte svenska så det är lite som vi jobbar på, säger Gudrún Arnardóttir till FotbollDirekt.

”Fan, det här har jag inte sett innan”

Hur skulle du beskriva Ída som fotbollspelare?

– Hon är bra på fotboll. Hon är den spelaren som kan göra något oförväntat men hon har också sina långa ben som kan sträckas lite överallt. Och hon har ju gjort mycket mål på Island nu innan hon kom hit. Så vi hoppas att hon kommer göra det här också.

Nyförvärvet Ída Hermannsdóttir berättade i sin första intervju i Hammarbys egna kanaler att hon var chockad över det stöd som Stockholmsklubben har.

Arnardottir har berättat vad som väntar i Bajen.

– Det var som hon sa mot Piteå. Då var hon helt imponerad. Hon sa: ”Men det här är helt sjukt. Det är så kul.” Och jag sa det ”Ja, men vänta på det. När det kommer derby eller när vi spelar toppmöte eller så, då blir det verkligen mycket tryck.”

Hon fortsätter:

– Det är också upplevelsen som är så coolt. Även om det är en match där vi är typ överlägsna då hejar supportrarna hela tiden och ger energi. Det är något som hon sa också. Hon bara: ”Fan, det här har jag inte sett innan och det är så kul att vara en del av.” Det här är en väldigt kul klubb att spela för.