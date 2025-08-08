Bajens målmaskin: ”Första gången jag gör fyra mål”

Hammarby vann med hela 7-0 mot Alingsås – och vänsterbacken Julie Blakstad gjorde fyra av dem.

Efter matchen var det därför en glad norska som mötte upp FotbollDirekt.

– Jag tror att det är första gången jag gör fyra mål i seniorfotbollen, säger hon till FD.

Hammarby gjorde minst sagt jobbet mot nykomlingarna Alingsås under fredagen. Detta i vad som var återstarten på damallsvenskan efter sommaruppehållet.

Siffrorna skrevs till hela 7-0 på Kanalplan i Stockholm och av dessa gjorde en Bajen-spelare hela fyra mål. Hon heter Julie Blakstad och spelar vänsterback.

Efter matchen mötte den oväntade fyramålsskytten upp FotbollDirekt och berättade om fredagens målkalas.

– Det är väldigt kul. Jag tror att det är första gången jag gör fyra mål i seniorfotbollen och att få spela på ett fullsatt Kanalplan igen med den här atmosfären känns väldigt bra. Jag har längtat efter att få spela tävlingsmatch igen och nu är vi igång – och ska bara köra på framåt, säger en nöjd Julie Blakstad till FotbollDirekt efter matchen.

Hur var publiken idag?

– Alltså, fantastisk. Det finns ingen annan plats i Sverige där det är så bra tryck och i Europa är det här unikt. Det måste vi bara värna om och verkligen uppskatta för det är fantastiskt.

Om matchen i stort, som Hammarby i princip hade avgjort i den första halvleken, säger Blakstad:

– Jag tycker att vi trycker på bra och det är kul att vi klarar av att göra tre mål i den andra halvleken också när vi går in i paus med 4-0. Då är det lätt att släppa gaspedalen men jag tycker att vi skapar massor av chanser och kan göra ytterligare tre-fyra mål. En bra start, men nu gäller det att hålla detta uppe då det är tätt matchande med Rosengård redan nästa vecka och det ska bli väldigt kul, avslutar fyramålsskytten.

De fyra målen från Blakstad innebär att hon nu står på åtta gjorda mål denna säsong.