Beskedet: Häcken-mittfältaren missar hela säsongen

BK Häcken kommer med ett dystert besked.

Detta då de meddelar att mittfältaren Helena Sampaio tvingas till operation – och kommer att missa hela säsongen.

– Jag tänker använda det som motivation att komma tillbaka bättre än någonsin, säger brassen i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Det var i kvartsfinalen mot isländska Bredablick som olyckan var framme för Helena Sampaio, 24. Detta då hon skadade ena knät och tvingades till byte.

I dag, söndag, står det klart att det rör sig om en korsbansskada och att BK Häcken-mittfältaren kommer att opereras. Den innebär även att brassen blir borta hela säsongen.

– MR-undersökningen visade att det är en korsbandsskada. Hon kommer att opereras inom kort och sedan är det en längre rehabilitering som väntar, så tyvärr kommer Helena att missa hela säsongen, säger läkaren Sadesh Balasingam.

Sampaio själv efter beskedet:

– Jag kommer inte ihåg när jag senast gick en enda dag utan att röra en boll. Och nu är det inte självvalt, vilket verkligen gör ont. Men det ligger inte för mig att vara negativ så jag tänker använda det som motivation att komma tillbaka bättre än någonsin, säger hon.

Sportchefen Christian Lundström känner för nyckelspelaren.

– Man blir väldigt ledsen när den här typen av skador händer. Helena spelade på en otrolig nivå under inledningen av säsongen och för oss att vara utan henne blir såklart ett avbräck. Men det som känns allra tyngst är att Helena inte får spela fotboll under året och visa vilken otrolig spelare hon är.