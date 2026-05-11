Birkisdóttir inför toppmötet: ”Kommer bli en laginsats”

Fanney Birkisdóttir har fått förtroende i mål under Jennifer Falks utlåning.

Nu väntar en av hennes tuffaste utmaningar, Malmö FF på bortaplan.

– Det kommer bli en laginsats där vi måste jobba tillsammans för att försöka stänga på deras vassaste anfallsspelare, säger Birkisdóttir till FotbollDirekt.

BK Häcken har haft en av sina bästa vårsäsonger någonsin. Klubben har tagit sig till cupfinal och vann den historiska Europa Cup-finalen. Nu ställs de mot Malmö FF, som vill stoppa Häckens vinnar-trend

– Det känns väldigt bra. Vi har haft många lite tuffare matcher nu på sistone och det kommer fortsätta vara så. Men det är de matcherna man vill spela och det är en stor bonus att vi redan har tagit en pokal, säger målvakten Fanney Birkisdóttir till FotbollDirekt.

Målvakten Fanney Birkisdóttir har länge varit i skuggan av Jennifer Falk men efter att landslagsmålvakten gått på lån till Liverpool har isländskan fått förtroende i BK Häcken och skött jobbet mellan stolparna med bravur.

– Det har först och främst varit väldigt kul att få spela och känna att jag har fått bra förtroende från både laget och ledarstaben. Så det känns väldigt bra. Sen har det har gått bra på planen, men det är också, har ju verkligen hjälpt hur bra spelare man har runt omkring sig.

Malmö FF har en stark offensiv och brukar bara kollektivt starka, det är något som kan bli en svår nöt att knäcka för BK Häcken.

– Jag försöker ta det bara ett moment i taget och sen får vi se. Det kommer bli en laginsats där vi måste jobba tillsammans för att försöka stänga på deras vassaste anfallsspelare. Sen får vi försöka göra några mål själva, avslutar Birkisdóttir.