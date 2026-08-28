Curmark om vattenkriget: ”Hon var lite torr i käften”

STOCKHOLM. Hammarbys nyförvärv Filippa Curmark har visat upp sig.

Hon berättar nu om de omtalade bilderna och kampen mot Mia Persson förra veckan.

– Jag gjorde väl en tjänst med att spruta lite vatten, säger Filippa Curmark till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Förra fredagen kryssade Hammarby mot Malmö FF på bortaplan.

Under matchens skadeavbrott då lagen samlades och kunde ha taktiksmack syndes både Filippa Curmark och Mia Persson tjuvlyssna på det andra laget.

När Mia Persson tjuvlyssnade på Hammarby fick Curmark nog. Hon sprutade vatten i Mia Perssons ansikte.

Nu berättar Bajen-profilen om händelsen.

– Nej, men det var hon den där kaptenen. Hon kom fram och jag tyckte att hon var lite torr i käften. Så jag gjorde väl en tjänst med att spruta lite vatten, säger hon till FotbollDirekt.

Nu har hon varit i Hammarby i några veckor och börjar komma in i det. Hon har framförallt fått uppleva Hammarbys supportar om hon är imponerade över.

– Jag älskar det där. Folk som verkligen brinner med hela sitt hjärta för en klubb och för laget. Det är sånt som smittar av sig så mycket till oss. Och det är också de som gör att man, man älskar att man hålla på med fotboll. De lägger så mycket tid och engagemang på det är ju bara så härligt på många sätt.

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