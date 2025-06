Hammarby vände och vann mot Vittsjö under söndagen.

Det innebär att de grönvita nu leder damallsvenskan efter tio omgångar.

– Det betyder jättemycket och det är väldigt skönt att studsa tillbaka, säger tvåmålskytten Ellen Wangerheim till Fotbollskanalen.

Inför söndagens match mellan Hammarby IF och Vittsjö GIK hade hemmalaget spelat in 19 poäng på nio matcher och befann sig högt upp i tabellen. Det gjorde inte motståndarna från Skåne.



Därför var det också något förvånande när Lisa Klinga tog ledningen för Vittsjö i den tolfte matchminuten och fick med sig resultatet in i paus.



I den andra halvleken skulle dock Bajen komma ut som ett helt annat lag och vände matchen. Till slut vann man med 3-2 efter två mål av Ellen Wangerheim. Det innebär att de grönvita nu leder serien med en poäng över Djurgården.



– Jag vill ju kunna hjälpa laget till tre poäng med mål och det är extremt skönt att kunna göra två mål i dag som också blir avgörande, säger Ellen Wangerheim till Fotbollskanalen.



Gällande serieledningen menar landslagsanfallaren att det inte smakar särskilt illa. Framförallt inte efter förlusten mot Kristianstads DFF förra omgången.



– Det betyder jättemycket. Det är väldigt skönt att studsa tillbaka. Sedan var det kanske inte den bästa matchen. Vi gör det lite väl nervöst men det är extremt skönt att studsa tillbaka. Det är så skönt att ha en serieledning och hela tiden ha allt i egna händer.



I nästa omgång väntar ett hett Stockholmsderby mellan serieledande Hammarby och Djurgården som innehar andraplatsen.